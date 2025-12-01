Con el proyecto de reforma laboral terminado, el Gobierno busca alianzas y apoyos en el Congreso

El titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem es uno de los que tiene el borrador de la reforma laboral. (Foto: gentileza)

El Gobierno nacional dio por terminada la redacción del proyecto de reforma laboral y se prepara para acelerar la búsqueda de apoyos en el Congreso. El objetivo es lograr su aprobación durante las sesiones extraordinarias de diciembre de 2025.

Según comunicaron fuentes del gobierno nacional, el texto final ya se encuentra en manos del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, del titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem, y de la senadora de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich.

El tratamiento legislativo se iniciará a partir del 10 de diciembre, en el marco de las sesiones extraordinarias que se extenderán hasta fin de mes. Si bien se había contemplado sesionar durante todo el verano, se estableció un breve receso en enero, con la reanudación del debate prevista del 19 de enero al 28 de febrero. La decisión de un parate responde a la preocupación por asegurar el quórum en el inicio del próximo año.

La elaboración de la propuesta, impulsada desde el Poder Ejecutivo, generó tensiones con diversos actores sociales. La Confederación General del Trabajo (CGT) expresó su rechazo inicial al considerar que “atentaba contra los derechos de los trabajadores”. La Unión Industrial Argentina (UIA), reclamó un mayor endurecimiento en la «modernización» del sistema.

Puntos clave del proyecto de reforma laboral

El capítulo de la reforma, en el que trabajaron el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, y sus equipos, podría incluir varios ejes fundamentales. Entre ellos se mencionan la ultra actividad, la relación de los convenios, las cargas fiscales y el financiamiento de sindicatos y cámaras. Además, se espera un apartado dedicado a facilitar la creación de nuevo empleo joven con «flexibilidades» laborales, según trascendió.

Estrategia en el Congreso y provincias para aprobar la reforma laboral

Para asegurar el respaldo necesario, el oficialismo desplegó una estrategia de negociación en distintos frentes. La senadora Patricia Bullrich activó contactos con los bloques aliados en la Cámara Alta para impulsar la reforma y el Presupuesto 2026. En Diputados, Martín Menem busca sumar voluntades y arrebatar la primera minoría al peronismo antes del 3 de diciembre, fecha de jura de los nuevos legisladores.

En el ámbito provincial, el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y el ministro del Interior, Diego Santilli, realizan rondas de diálogo con los gobernadores aliados. El proyecto de reforma laboral es una de las «pruebas de fuego» para la administración libertaria, junto con la Ley de Leyes y otras iniciativas clave.