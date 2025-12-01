Dos empresas pujan por alquilar un helicóptero para incendios forestales a Río Negro

Se realizó este lunes la apertura de sobres de la licitación por el alquiler de un helicóptero para el combate de incendios forestales en Río Negro. Foto: Marcelo Ochoa

Dos empresas constituidas en Argentina presentaron sus ofertas, muy disímiles entre sí, para alquilar a la provincia de Río Negro un helicóptero de gran porte para el combate de incendios forestales en la temporada de verano.

La licitación pública tiene un presupuesto oficial de 6,9 millones de dólares, por un contrato de alquiler por cuatro meses y 200 horas de vuelo, con pilotos y helibalde de unos 4.000 litros de descarga.

Las compañías Helicopters AR S.A y Aero Guardian S.A presentaron sus ofertas este lunes al abrirse los sobres en la subsecretaría de Compras y Suministros, en Viedma, según pudo conocer Diario RÍO NEGRO. La primera, una sociedad mendocina, ofertó un contrato por 4.827.900 dólares (30% menos que el presupuesto oficial), pero se aclaró en el acta oficial que no incluyó el seguro exigido. La segunda empresa ofertó 6.720.000 dólares y anexó una póliza de seguro de caución por 350.000 dólares.

Ambas empresas aplicaron a la oferta por las horas de vuelo requeridas, sumaron las certificaciones de Anac, la documentación de los pilotos y las características de la aeronave, entre otra documental que se incorporó en los sobres que hoy se abrieron. Ahora se deberá analizar cada propuesta para determinar la adjudicación.

Las dos empresas tienen experiencia en el combate de incendios forestales y operaciones en otros países como Chile, Perú, Alemania, Chipre y Canadá.

La Provincia quiere agilizar este contrato para sumar el helicóptero al Servicio de Prevención y Lucha contra Incendios Forestales (Splif) en la cordillera, para su tarea en temporada de incendios forestales que ya arrancó con focos desatados en Bariloche y El Bolsón recientemente.

Las características del helicóptero que quiere el Splif

Las características del helicóptero para combatir incendios forestales exigidas por la Provincia es que debe tener capacidad de traslado como mínimo de 15 brigadistas más los dos pilotos; un motor turbina bimotor con potencia de 1.900 HP y una autonomía de vuelo a máxima carga igual o mayor a 2 horas, con un alcance no menos a 600 kilómetros.

La aeronave debe contar con cabina cerrada con amplio acristalamiento para optimizar la visibilidad en operaciones de observación y patrullaje; tener parabrisas resistente a impactos de objetos externos y las puertas removibles, preferentemente configuradas para operaciones especiales.

La capacidad de carga externa, con el helibalde, debe ser de 4.000 litros con linga larga de 200 pies.