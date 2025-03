El cerro Chapelco va a tener «una temporada difícil» por los tiempos de la licitación, reconoció el gobierno

El ministro de Turismo de Neuquén, Gustavo Fernández Capiet, reconoció que el concesionario que asuma la administración del cerro Chapelco en San Martín de los Andes va a tener «una temporada difícil» por los tiempos acotados para el llamado a licitación. El actual contrato vencerá el 7 de abril y el gobierno provincial ratificó que no hará ninguna prórroga más, sino que avanzará de forma «inminente» con la publicación del pliego para convocar a las empresas interesadas.

En diálogo con RÍO NEGRO RADIO, el funcionario indicó que la fecha prevista para la apertura de la temporada invernal es, como sucede habitualmente, el fin de semana del 20 de junio.

«Hemos tomado la decisión hace tiempo de que las concesiones, cuando se venzan, las vamos a licitar y eso se lo hemos expresado al concesionario y a la comunidad. No es culpa nuestra que el contrato termine el 7 de abril. Nos habría gustado que termine el 30 de octubre para tener otro margen, pero son cuestiones que no podemos modificar y no estamos de acuerdo con la renovación», aseguró.

Dijo que confían con que «el actual concesionario (Nieves del Chapelco SA) el 7 de abril nos tiene que dejar las llaves de un complejo que esté en condiciones de ir hacia una apertura segura». Y estimó que, desde que se lance el pliego, habrá un proceso de unos «60 días en total para entregárselo al nuevo concesionario».

«Quien asuma va a trabajar con una temporada difícil. Primero, porque está asumiendo tarde y porque, en estas condiciones, establecer una política tarifaria no se ha podido hacer», analizó. «Hay un retraso en las cuestiones comerciales», planteó.

De la licitación podrán participar todas las empresas interesadas que demuestren tener las condiciones, incluida la actual concesionaria, aclaró.

Fernández Capiet explicó que el contrato actual es de 1987 y «no le sirve a la provincia ni a la comunidad».

Esto porque está desfasado en cuanto a la cantidad de esquiadores que puede recibir el cerro (cuando nació en San Martín de los Andes no había más de 1.000 esquiadores y hoy está por encima de los 4.500, con picos de 7.000), no contempla a las comunidades mapuche Vera y Curruhuinca y porque tampoco prevé el cuidado ambiental.

Además, el ministro cuestionó que contempla un canon fijo de 50.000 dólares anuales que termina siendo inferior a lo que invierte el gobierno para mantener las rutas, hacer soporte de salud cuando hay accidentes y hacer soporte de seguridad.

«Cada vez que abre, el cerro la provincia pone plata y nosotros venimos para cambiar las cosas. Estas injusticias no las podemos sostener más hacia adelante», aseguró.

El nuevo contrato establece un canon de un mínimo del 2% de la facturación anual para la provincia y un canon equivalente a unos 3.300 pases diarios para las comunidades mapuche. Tendrá un plazo de 25 años, prorrogable por cinco más.

