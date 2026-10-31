El Chocón celebró el aniversario con un acuerdo para regularizar la deuda energética

Villa El Chocón se encamina a regularizar la deuda histórica de la energía eléctrica que mantiene con el organismo provincial, Epen, a partir del convenio firmado en el acto por el 51° aniversario de la localidad. A modo de compensación se acordó la cesión de tierras.

El gobernador Rolando Figueroa encabezó la ceremonia que se hizo este sábado junto al intendente Pablo Di Fonzo. Se anunció la licitación para un nuevo museo paleontológico, un paseo costero de más de 1 kilómetro y la construcción de 33 cuadras de veredas.

Este sábado la comunidad festejó los 51 años de vida institucional, en un acto que incluyó anuncios y un desfile. Uno de los acuerdos firmados por el gobernador Figueroa está relacionado a la regularización de la deuda histórica en materia de energía eléctrica.

El mandatario neuquino indicó que la deuda ascendía a $4.000 millones. «Fíjense qué paradójico, tenían deuda por luz y la luz la termina dando El Chocón. Creíamos que era un acto de estricta justicia liberarlos de esa carga. Nadie puede caminar cuando está endeudado», dijo Figueroa.

Para normalizar esa deuda, se buscó la manera de compensar -porque la legislación no permite la condenación de este tipo de acreencias– y se resolvió que fuera a cambio de tierras para su desarrollo. «Todo lo que produzcan esas tierras lo vamos a reinvertir en El Chocón», sostuvo. La compensación fue por 3.000 millones de pesos.

De esta manera, Villa El Chocón se suma al programa que Provincia lleva adelante para reducir los costos de generación y distribución eléctrica. La reducción del 30% en las facturas de los usuarios abastecidos por el Epen fue la primera medida. Luego se acordó con las ciudades donde existen cooperativas que prestan el servicio como en Neuquén, Plottier, Cutral Co, Plaza Huincul y Zapala.

En el acto se reconoció a diferentes vecinos y vecinas destacados de la localidad. (Foto: Gentileza)

Infraestructura y mejoras

Entre la nómina de anuncios para la localidad, figuró la licitación de un nuevo museo paleontológico de 4 mil metros cuadrados; un paseo costero de más de 1 kilómetro y la ejecución de 33 cuadras de veredas con mano de obra y proveedores locales. Figueroa indicó que Villa El Chocón cuenta con el prefinanciamiento para 40 cuadras de asfalto, sujeto al avance de las obras de servicios que debe realizar el municipio.

En tanto, el intendente Di Fonzo recordó a los primeros pobladores y especialmente El Choconazo. «Los obreros decidieron no seguir trabajando en condiciones deplorables, totalmente adversas. Ellos, con sus familias, cambiaron la historia de las condiciones laborales en nuestro país», afirmó.

El jefe comunal valoró el acompañamiento de provincia y las obras previstas para impulsar el turismo, el deporte y el desarrollo local. Adelantó que se lleva adelante un trabajo en conjunto con el IPVU y la secretaría de Vivienda y Hábitat para avanzar en 110 lotes con servicios para dar respuesta a la demanda de casas.