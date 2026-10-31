Milei en Neuquén: a qué hora llega, dónde será la inauguración y cómo será su agenda

El presidente Javier Milei visitará Neuquén este sábado para participar de la inauguración del nuevo auditorio de la iglesia evangélica Jesús es Rey, ubicado sobre calle Roca al 400, en la capital provincial. La actividad está prevista para las 19.30 y coincidirá con el Día Nacional de las Iglesias Evangélicas y Protestantes.

Según el cronograma oficial, el mandatario pertió rumbo a Neuquén a las 17.30 y tiene previsto arribar al Aeropuerto Internacional de la ciudad a las 19.10. Allí será recibido por el gobernador Rolando Figueroa.

Diez minutos después, Milei llegará al nuevo auditorio, donde lo recibirán los pastores Hugo Márquez y Matías Riffo. La inauguración comenzará a las 19.30 y está previsto que el Presidente participe del acto y pronuncie unas palabras.

Cómo será el acto en el auditorio Jesús es Rey

Una vez finalizada la ceremonia, pastores y representantes de la Alianza Cristiana de Iglesias Evangélicas de la República Argentina (ACIERA) y de la Confederación de Iglesias Evangélicas Bautistas (COMFEBA) realizarán una oración y una bendición para el jefe de Estado y las autoridades presentes.

La visita presidencial tendrá una duración breve. De acuerdo con la agenda difundida por Presidencia, el vuelo de regreso a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires partirá a las 20.45. Milei tiene previsto arribar a la Aerostación Militar de Aeroparque a las 22.25.

Recomendaciones para quienes asistan

La organización informó que todas las personas que ingresen al auditorio deberán atravesar un control de seguridad. Además, recomendó evitar llevar bolsos y mochilas.

El acceso al templo estará restringido a partir de las 18.30, por lo que se solicitó llegar con anticipación. También se recomendó estacionar a dos cuadras del auditorio.