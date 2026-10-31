Franco Colapinto quedó eliminado en Q2 y mañana largará 12° en el GP de México

Poco le faltó a Franco Colapinto para avanzar a la ronda final de la clasificación en el «Hermanos Rodríguez», donde mañana intentará romper la mala racha y volver a cruzar la meta bajo la bandera de cuadros en el mundial 2026 de F1.

El piloto de Alpine quedó a las puertas de poder avanzar a la Q3 del Gran Premio de México, luego de situarse 12° en la segunda instancia clasificatoria. Poco menos de cuatro décimas lo separaron de su compañero Pierre Gasly, el último que se acreditó pasaje a la ronda final, y 912 milésimas del tiempo referencial de ese corte.

Tras pasar el primer corte en el 15° puesto, el argentino volvió a pista en busca de la heroica y regresar a la Q3 después de meses, algo que no logra desde la competencia de Monza. Más allá de dos intentos rápidos, y de mejorar algunos microparciales en el último giro, Franco no pudo alcanzar ese objetivo.

El argentino empleó 1m 17s 640/1000 en su mejor vuelta, quedando a exactamente 362 milésimas de lo hecho por Gasly, que sí pudo cumplir con la premisa de llegar con vida hasta el cierre. Aunque, como se vio en el epílogo, Alpine no tenía para mucho más.

Cumplidas las tres sesiones, el francés finalmente quedó en el 10° puesto, por detrás de ambos Racing Bulls; muestra clara que el equipo francés sigue corriendo en esa lucha por ser «el mejor del resto» entre los constructores. De todos modos, todavía no está dicha la última palabra…

(Noticia en desarrollo)