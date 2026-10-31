El temporal provocó destrozos en Valle Medio: cayeron árboles y volaron techos en Choele Choel

Fuertes ráfagas de viento afectaron a la región del valle medio durante este sábado.

Las fuertes ráfagas de viento que afectaron este sábado a la región provocaron daños en distintas localidades de Valle Medio. En Choele Choel se registraron árboles caídos, techos volados y estructuras dañadas, entre ellas el paredón de la cancha de tenis del club Sportsman, que terminó derrumbado por la intensidad del viento.

El temporal generó complicaciones en diferentes sectores de la localidad y afectó a una persona, que sufrió la caída de un arbol en sus piernas y le fracturó una de ellas. Tuvo que ser rescatada por personal de salud.

Uno de los daños más importantes se produjo en el predio del club Sportsman, donde cedió el paredón que rodea la cancha de tenis. A esto se sumaron la caída de árboles y la voladura de techos en distintos puntos de Choele Choel.

El alerta meteorológico alcanzó a distintas regiones de Río Negro

El fenómeno había sido anticipado por una alerta amarilla del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), que advertía sobre tormentas y ráfagas de viento que podían alcanzar los 90 kilómetros por hora.

La advertencia abarcó distintas zonas de la provincia, desde el Alto Valle hasta la Costa Atlántica. Entre las regiones comprendidas se encontraban:

Alto Valle: áreas urbanas y productivas desde la zona de Confluencia hacia el este.

áreas urbanas y productivas desde la zona de Confluencia hacia el este. Valle Medio: sectores de Choele Choel, Valle Azul y alrededores.

sectores de Choele Choel, Valle Azul y alrededores. Línea Sur: localidades y sectores del centro e interior provincial.

localidades y sectores del centro e interior provincial. Costa rionegrina: Viedma, Las Grutas y San Antonio Oeste.

Las tormentas más intensas estaban previstas para la noche del sábado y durante el domingo, con posibilidad de actividad eléctrica, ráfagas y precipitaciones localizadas.

Sin embargo, para este domingo el SMN no emitió alertas meteorológicas para Río Negro ni Neuquén.