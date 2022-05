El decanato de Facultad de Derecho y Sociales ya tiene sucesores: quiénes se postularon en Roca

El 21, 23 y 24 de mayo las elecciones universitarias definirán las nuevas autoridades en cada rincón de la Universidad Nacional del Comahue para los próximos cuatro años.

En el caso de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales (Fadecs) solo una lista se presentó para disputar el decanato, por lo que los profesores Juan Carlos Fernández y Mery Catrileo Salazar, dos graduados de esa unidad académica serán quienes gobiernen hasta 2026.

Con una plataforma que pone el centro en la investigación y el posgrado, desde “Recuperación Académica”, sostienen que las opciones pedagógicas a distancia llegaron para quedarse y para innovar con modelos educativos híbridos y “democratizadores”, según su visión.

Integrada por un abogado y una trabajadora social, la fórmula Fernández-Catrileo representa al oficialismo actual y a las carreras más numerosas de la facultad. Ambos atravesaron los pasillos de la facultad como estudiantes, luego como docentes y ahora quieren hacerlo como autoridades.

“Toda mi vida esta trasvasada por la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales. Yo no tendría dinero si no fuera por la universidad pública y gratuita. Por el colectivo, las becas, no me hubiese podido recibir”, contó Juan Carlos Fernández en una entrevista con RIO NEGRO.

Se recibió en 2001 y desde entonces se dedica a la docencia e investigación, combinación que él mismo reconoce como “atípica” entre los perfiles docentes de Abogacía.

Su carrera política en la universidad comenzó como consejero directivo opositor en la gestión de Carlos Pescader y actualmente es Director de Posgrado de la facultad. También es consejero directivo, superior e integra el Consejo de Posgrado de la universidad.

Mery Catrileo Salazar también se graduó en la Fadecs, módulo Neuquén en 1998. Hace más de diez años ejerce la docencia y su carrera estuvo vinculada al Estado en la cartera de Desarrollo Social. Es investigadora y especialista en Derechos del Niño y Políticas Sociales. Ahora es directora de departamento de los dos módulos de Trabajo Social, Roca y Neuquén y consejera directiva.

“La universidad nos propició beneficios para poder llegar adonde estamos. Fuimos becarios de Bienestar y de esa manera transitamos nuestra carrera. Eso nos ayudó a terminar”, relató la postulante.

“Como advertimos que Andrés Ponce (De León) tenía grandísimas posibilidades de ser candidato a rector y luego rector en la universidad, nuestro sector político entendió que nosotros dos podríamos ser las personas que los podíamos representar”, comentó Fernández, consultado el porqué de su postulación.

Dijo que será continuidad de la línea de conducción generada en los últimos años de la facultad y que la decisión de su espacio de disputar a nivel de rectorado para él fue determinante en la decisión. “La universidad está en una situación de crisis”, postuló.

A nivel regional, están alineados al agrupamiento “Pensar la UNCo” que lidera el actual decano y ahora candidato a rector.

Propuestas de gestión

Investigación con proyección internacional, docencia de grado, posgrado y extensión universitaria son algunos de los pilares que está gestión pretenderá desarrollar. Le suman a eso una “fuerte apertura hacia el medio” para los que ingresan y los graduados; y el vínculo con los colegios profesionales.

“Hemos pasado demasiado tiempo ocupados solo en problemas domésticos”, analizó Fernández y no pensando en el “afuera”, la comunidad. Políticas de bienestar estudiantil para la permanencia y el egreso.

Dato 4 años gobernarán el decanato de la Facultad de Derecho y Sociales de 2022 a 2026; por ser lista única.

Carrera al rectorado: dos roquenses en disputa

La Facultad de Derecho y Sociales es polo político o “semillero” de candidatos en esta elección. Por primera vez, dos postulantes de Roca están en carrera para el rectorado de la Universidad.

El actual decano y licenciado en Trabajo Social, Andrés Ponce de León junto a Lidia López por la lista “Pensar la UNCo” y por otro lado, el exdecano y abogado Omar Jurgeit, con la vice Laura Malspina por el “Frente Universitario”.