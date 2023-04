El día después de Gaido: retorno febril a la intendencia, sin una explicación de la derrota del MPN

El intendente Mariano Gaido habló de lo histórico de su resultado en la capital, pero no dijo palabra de la derrota del MPN

Gaido se fue a descansar sin festejos en la madrugada y a las 7 ya coordinaba la primera reunión de gabinete tras el tiempo de proselitismo, luego visitó obras y aseguró a RÍO NEGRO que estaba “más tranquilo” al ver los números finales de la elección de ayer con la “votación histórica” y el “acompañamiento contundente” de los vecinos a su gestión.

El intendente capitalino, que resultó electo con más de un 42% de los votos, esquivó hablar del revés electoral del MPN en la provincia. RÍO NEGRO le consultó si a partir del resultado adverso para la lista oficialista será el nuevo referente de la Azul -ya que integró ese armado junto con Omar Gutiérrez y Jorge Sapag- sin embargo, insistió en ser parte del “equipo”.

“No me corresponde hacer un análisis. No es mi saco”, se excusó Gaido cuando se le insistió en conocer su perspectiva sobre la derrota del MPN y de la fórmula a la gobernación Koopmamn-Pechen.

En la categoría intendente, Gaido obtuvo más votos que la fórmula de su partido para la provincia, por lo que se analizaba que su electorado, el que le dio más de 73.000 sufragios, optó por cortar boleta: lo hizo a favor de Gaido y por Rolando Figueroa (Comunidad) en la categoría provincia, o por Gaido y por Ramón Rioseco (Frene de Todos Neuquino) para la provincial, el otro candidato a gobernador que resultó tercero en las preferencias.

“Estoy más tranquilo al ver los números, hubo un acompañamiento contundente, una votación histórica por más de 20 puntos sobre el segundo espacio y con gran fortaleza en el Deliberante”, sostuvo.

Nuevamente insistió en la frase de que nunca vetó una ordenanza, circunstancia que repite desde el primer año de mandato, en cada apertura de sesiones y en otras ocasiones en las que se postula con su cualidad de componedor de un espacio que integran otras fuerzas, además del MPN.

A diferencia de lo que ocurrió durante el gobierno anterior de Cambiemos, hasta ahora en su gestión no hubo con ninguna ordenanza con la que no estuviera de acuerdo. El MPN en conjunto con los grupos aliados en el Deliberante bloquearon hasta los pedidos de informes que al oficialismo no le resultan cómodos.

“Es mi segunda elección, en 2019 fue la primera con un 39% y la segunda, con la renovación de los concejales (2021) logré un 66% de los votos con la ratificación de la enmienda de la Carta Orgánica, éstos más de 20.000 votos de diferencia, son históricos” para una elección de la ciudad de Neuquén, repitió.

Durante las notas y entrevistas de ayer, al igual que ocurrió en la conferencia de prensa que se hizo el domingo por la noche en la Junta de Gobierno, Gaido se cuidó de nombrar al gobernador electo.

“Felicitaciones a los que ganaron, van a contar con la ciudad de Neuquén, porque somos respetuosos” , dijo con insistencia. Luego ante una pregunta concreta respecto al saludo de cortesía al ganador electo, respondió que había saludado a todos: “Felicité a Figueroa, a Gloria Ruiz y a cada una de las personas que ocupan el espacio”.

Finalmente, Gaido destacó que con la elección del domingo, logró el “objetivo concejales”, que era superar los 6 ediles que actualmente tiene en el Deliberante. Para la gestión que iniciará en 2023, contará con seis bancas del MPN y una de Confuencia Neuquina, la única lista colectora que lo llevó como candidato en la que Gastón Contardi – que es parte hoy de su gabinete- alcanzó a ingresar al legislivo municipal, de entre 13 listas que iban en sociedad con la 151 (MPN).

Respecto al ingreso de la derecha más dura el Deliberante con 4 concejales (serán segunda fuerza), Gaido les felicitó por una buena elección, habló bien de José Luis Artaza (candidato a intendente por los leones, ex secretario de Hacienda de Pechi, aliado de Gaido en su gestión) y de Carlos Eguía , el líder del partido Cumplir. “Forman parte de los espacios que vota la ciudadanía, vamos a trabajar en equipo, no van a encontrar en mí una puerta ni al agravio, ni el palo en la rueda; logramos mayor espacio de representatividad de la que teníamos, sin dejar de lado el diálogo”, sostuvo.