Qué esperan de Rolando Figueroa en el gabinete: la postura del Frente Grande de Neuquén

La victoria de Rolando Figueroa en el ejecutivo provincial trajo la obtención de cinco bancas en la Legislatura de la mano de las colectoras integradas por el bloque Comunidad, Avanzar Neuquén, Arriba Neuquén y el PRO. La diputada provincial por el Frente Grande, una de las colectoras de Figueroa, y candidata a renovar su banca Soledad Martínez dialogó con RIO NEGRO RADIO acerca de las elecciones, las dificultades que atraviesa la renovación de su banca en la Legislatura y de la postura acerca del gabinete que tendrá Figueroa tras su asunción.

«Visualizamos este momento en muchísimas oportunidades y es un privilegio enorme ser parte de la construcción», manifestó la diputada provincial Soledad Martínez al integrar el partido que liderará la provincia después del 10 de diciembre.

El Frente Grande que integra la diputada es una de las nueve colectoras que acompañó la candidatura de Rolando Figueroa. «Nos parece sumamente acertado el camino que elegimos», manifestó Martínez. «Somos parte del armado que pudo romper con 60 años de hegemonía política, un hecho histórico», agregó.

Las colectoras parecieron ser una buena estrategia según comentó la candidata, «nos permitió crecer más allá del resultado de la banca, y que lo que más nos entusiasma», argumentó. La candidata comentó acerca de la polarización y manifestó que genera «que los espacios sean muy magros en la provincia» y que en ese contexto el bloque está conforme con lo logrado.

En cuanto al gabinete que conformaría el futuro gobernador, este aseguró no tener personas en mente en la conferencia de prensa tras la victoria, sin embargo, Martínez garantizó «estamos seguros que va a haber un lugar en el gabinete de Rolando Figueroa para el Frente Grande, como va a haber un lugar para todos los espacios políticos que somos parte del Neuquinizate».

Según la diputada, la confianza se debe a los acuerdos construidos con Figueroa, «nos sentamos con Rolando a construir acuerdos políticos y no solamente un armado electoral», explicó.

Los pactos habrían animado a la conformación del Frente Neuquinizate, «no solo para el Frente Grande sino para muchas otras fuerzas de las que hemos confluido en este armado», comentó Martínez. «Nos sentimos muy a gusto y estamos muy animados y expectantes con los desafíos que el armado del gabinete y la gestión provincial le depara al Frente Neuquinizate», agregó.

El Frente Grande con dificultades para renovar la banca

La banca que tiene la diputada Soledad Martínez por el Frente Grande en la Legislatura se encuentra con dificultades para renovarse, sin embargo, la candidata no abandona la esperanza. «Es probablemente lo único para lamentar que tenemos de la elección y lo que de alguna manera nos opaca en la alegría que tenemos en este momento», comentó.

«Hasta que no se haga el recuento definitivo no vamos a abandonar la esperanza, pero sabemos que no es sencillo», expresó.

En cuanto a la nueva conformación de la Legislatura, la diputada relató «no tenemos ninguna duda que el armado que resulte tener la legislatura que conduzca Gloria va a ser de compañeros que van a darle al gobierno de Rolando esa herramienta que vamos a estar reclamando».

La candidata a renovar su banca comentó cómo le fue al bloque en el interior de la provincia: obtuvo bancas en el Deliberante de Junín de los Andes, Aluminé y Zapala, está última la definió como «una elección compleja». «Entiendo que es la única localidad en la que no pudo consolidarse la polarización, en donde la estrategia de los azules funcionó como la planificaron, pero así todo, pudimos retener una banca allí», interpretó.

También el Frente Grande cuenta con concejales en Piedra del Águila y en Picún Leufú. «Hemos crecido como fuerza y eso también es un hecho que nos alegra profundamente», manifestó.

