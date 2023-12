El día después de la ley ómnibus: Milei se refugia en su gabinete y Estados Unidos, mientras la CGT define el paro

Este jueves está marcado por el proyecto de ley ómnibus que Javier Milei envió ayer al Congreso. Mientras se sigue analizando la repercusión de los 664 artículos, el presidente se refugia en su Gabinete y envía un representante a reunirse con el embajador de Estados Unidos, Marc Stanley. A la par, se vivieron nuevos cacerolazos, se prepara un gran corte de ruta en Buenos Aires y la CGT se reúne para definir si hará paro general.

Ley ómnibus: Milei irá reduciendo las reuniones con el Gabinete

Milei encabeza hoy una nueva reunión de Gabinete en la Casa Rosada tras enviar ayer al Congreso el proyecto de Ley «Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos».

Fuentes presidenciales confirmaron a Télam que hoy habrá una reunión a las 8:30 con la mayoría de los ministros que conforman su gabinete en Casa de Gobierno, seguida por la habitual conferencia de prensa del vocero Manuel Adorni, a las 11.

El Presidente retomará así los encuentros con los funcionarios luego que ayer se decidió «ir reduciendo la frecuencia» de estas reuniones.

El jefe de Gabinete se reunirá hoy con el embajador de Estados Unidos

El jefe de Gabinete, Nicolás Posse, se reunirá hoy con el embajador de Estados Unidos, Marc Stanley, en la sede diplomática de ese país. El encuentro del funcionario argentino con el embajador se realizaría por

la tarde, añadieron los voceros.

Por otra parte, Stanley mantuvo un encuentro con el ministro de Justicia, Mariano Cuneo Libarona, y destacó el interés de su país en «agilizar el proceso de justicia penal», así como de «fortalecer» la colaboración entre ambas naciones.

«El nuevo Ministro de Justicia, Cúneo Libarona, está claramente centrado en agilizar el proceso de justicia penal en Argentina. Ayer -por el miércoles pasado- tuvimos una gran conversación sobre formas en las que Argentina y Estados Unidos pueden fortalecer la colaboración en prioridades compartidas, incluido el Estado de Derecho, la lucha contra la corrupción y las investigaciones y procesamientos de organizaciones criminales transnacionales», sostuvo Stanley en la red X.

La CGT define sus próximos pasos, después de la marcha de ayer

El Comité Central Confederal (CCC) de la CGT sesionará hoy para analizar la instrumentación de un plan gradual de lucha en rechazo al Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) de desregulación económica enviado por el Gobierno al Congreso.

El encuentro de las organizaciones obreras confederadas comenzará a las 12 en la sede sindical de Azopardo al 800 de la ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA).

«La idea sería que el Confederal apruebe la aplicación de un plan de lucha gradual, sin declaración por ahora de un paro, y articular de forma paralela con todos los bloques políticos con representación parlamentaria una estrategia para voltear el DNU», dijeron fuente de la CGT a Télam.

Esas mismas fuentes señalaron a esta agencia que «la CGT monitoreará el clima social durante enero y, probablemente, analice convocar a un paro para febrero».

Sin embargo, el secretario general de la CGT Héctor Daer advirtió que este jueves la central obrera tomará “una medida de acción directa contundente” por el DNU, que, entre otras cosas, podría contemplar un paro general.

“Creo que mañana (por el jueves) vamos a definir, entre otras cosas, una medida de acción directa contundente. Es muy probable (la idea de llamara a un paro general). Quiero respetar a mis pares, que mañana (por hoy) lo vamos a debatir”, dijo en TN.

D´Elía y Alderete cortan la ruta nacional 3 en La Matanza contra el DNU

Organizaciones sociales lideradas por los dirigentes Luis D´Elía y Juan Carlos Alderete se aprestaban a cortar la ruta nacional 3, a la altura de la localidad bonaerense de Isidro Casanova, en el partido de La Matanza, en oposición al decreto de necesidad y urgencia (DNU) que impulsa el gobierno del presidente Javier Milei.

La protesta estaba programada entre la 10 y las 14. Entre otras organizaciones se encontraban la Federación de Tierra, Vivienda y Hábitat (FTV), que tiene al frente a D´Elía y la Corriente Clasista y Combativa (CCC), de Alderete.

También estaban el Movimiento Barrios de Pie, el Frente Barrial de la CTA, el Sindicato de los Canillitas y agrupaciones de jubilados y pensionados de La Matanza.

La protesta, que ocasionará serios inconvenientes en el tránsito de la zona, pondría a prueba el protocolo que implementó el Ministerio de Seguridad de la Nación, a cargo de Patricia Bullrich, ya que si bien se realiza en la provincia de Buenos Aires, se trata del corte de una ruta nacional.

Cacerolazos en todo el país contra la ley ómnibus

Vecinos autoconvocados se manifestaron anoche frente al Congreso de la Nación y en diversos puntos del país contra las medidas del Gobierno Nacional, específicamente el megaproyecto de ley ómnibus presentado hoy por el presidente Javier Milei.

El proyecto denominado «Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos» pide al Congreso declarar la emergencia pública en materia económica, financiera, fiscal, previsional, de seguridad, defensa, tarifaria, energética, sanitaria, administrativa y social hasta el 31 de diciembre de 2025, y busca delegar facultades legislativas al Ejecutivo.

Desde las 21, algunos manifestantes comenzaron a congregarse en la Plaza del Congreso, en las intersecciones de avenida Rivadavia y Entre Ríos, frente al edificio de la cámara Baja, donde algunas personas realizaron una sentada sobre la vía pública, dificultando el paso de los automóviles.

«Abajo el decretazo», «Unidad de los trabajadores», «Paro nacional», «Que se vayan todos» y «La Patria no se vende» eran algunas de las proclamas que se cantaban en la manifestación y no se vislumbraban cartelerías vinculadas a partidos políticos.

Cerca de las 22, unos 70 policías de la Ciudad de Buenos Aires, se acercaron desde Rivadavia con el fin de aplicar el protocolo anti protesta, impulsado por la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich.

Los efectivos formaron un cordón sobre la calle, rodeando a los manifestantes, para evitar que pudieran salir de la Plaza y cortar la calle.

Diego de 57 años, vecino del barrio de San Telmo, en declaraciones a Telam, dijo que «esto es un atropello a la democracia. Milei superó un límite y esto debe acabar».

Por su parte, Jesica de 21 años señaló que el proyecto enviado por el Presidente «es un retroceso para la lucha por los derechos humanos y en especial para las mujeres».

Sofía, de 25, calificó al proyecto de «autoritario» y espera que el Congreso «no apoye la iniciativa».

«Lo que envió Milei no tiene precedente. Es terriblemente autoritario. No respeta lo más mínimo los derechos que conseguimos. Ojalá que el Congreso no apoye la iniciativa», expresó sobre el ruido de los golpes a las cacerolas.

Otros de los distritos donde se replicaba esta protesta eran las ciudades bonaerenses de La Plata, Pergamino, Ituzaingó, Haedo, Tandil, en las proximidades de la Quinta de Olivos; Villa María en Córdoba; los barrios porteños de Caballito, Retiro, Villa Urquiza, Recoleta, entre otros.

agencias Télam y Noticias Argentinas