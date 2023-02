El embajador de Estados Unidos acompañó el desentierro del Carnaval junto al gobernador Morales

El gobernador de Jujuy Gerardo Morales recibió al embajador de Estados Unidos en la Argentina Marc Stanley, con quien encabezó una tradicional ceremonia del Carnaval norteño. «El desentierro del carnaval es una ceremonia que da inicio a una tradicional celebración, en la que se libera al Diablo, también conocido como Pujllay«, señaló el presidente del Comité Nacional de la UCR.

Dicha ceremonia representa el sentimiento de liberación y alegría para dar paso a una de las costumbres más grandes principalmente en la Quebrada de Humahuaca y se trata de una combinación de rituales indígenas, criollos y españoles que año tras año reúne a cada vez más personas en Jujuy, según indicaron allegados al aspirante a la Presidencia.

«El cierre de los festejos se produce cuando cada comparsa vuelve a enterrar a su diablo con ofrendas a la Pachamama, durante el Domingo de Tentación. Esto es conocido como el entierro del carnaval, con el diablo que se volverá a liberar en la próxima edición del evento», ampliaron.

Por su parte, el diplomático norteamericano se mostró entusiasmado por poder formar parte de esta colorida tradición norteña. «Me había prometido celebrar el carnaval en Jujuy. ¡Estoy tan feliz de que esto esté sucediendo!», publicó en redes sociales.

