El empleo privado en Río Negro creció un 4% en el último año, según datos oficiales

Río Negro se consolidó como una de las tres únicas provincias del país que lograron crear puestos de trabajo registrados en el último año. Junto a Neuquén y Mendoza, integra el reducido grupo de distritos con crecimiento, según los últimos datos del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA).

El informe indica que Río Negro cuenta actualmente con cerca de 120.000 trabajadores y trabajadoras en el sistema formal, lo que representa un incremento del 4% respecto al mismo período del año anterior.

«En tiempos donde la economía nacional atraviesa enormes dificultades, poder decir que Río Negro es una de las provincias que más empleo privado genera es una señal de que el camino es correcto», destacó el gobernador Alberto Weretilneck.

Desde el Gobierno provincial atribuyeron este crecimiento a una serie de herramientas impulsadas para fomentar la inversión. Entre ellas, destacaron la nueva Ley de Promoción Económica, con beneficios impositivos por hasta diez años; la creación de la Agencia de Desarrollo Económico como ventanilla única para pymes; y la puesta en marcha del Fondo de Garantía de Río Negro (FOGARIO), con un capital inicial de $2.000 millones para facilitar el acceso al crédito.

También se subrayó el impacto de obras estratégicas como el Oleoducto Vaca Muerta Sur y el proyecto de la planta de Gas Natural Licuado (GNL) en el Golfo San Matías. Según el Ejecutivo, estas inversiones posicionan a la provincia como un actor clave en la exportación de energía y traccionan empleo en la construcción, la metalmecánica y los servicios.

Por su parte, el ministro de Desarrollo Económico y Productivo, Carlos Banacloy, sostuvo que el crecimiento “no es casualidad, sino la consecuencia de un plan de desarrollo económico para que cada rionegrino y rionegrina tenga oportunidades en su lugar de origen”.