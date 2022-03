El ex ministro Arroyo al gabinete de Tamburrini en Sierra Grande

El intendente de Sierra Grande, Renzo Tamburrini proyecta relanzar su gobierno municipal, a partir de las expectativas del proyecto de Hidrógeno Verde. En esa línea, su primera acción se reflejará en cambios en el gabinete, empezando por la inclusión del ex ministro de Desarrollo Social, Ricardo Arroyo.

Evidentemente, Tamburrini pretende con esa incorporación, que se concretaría la semana próxima, un colaborador con vinculación y alto perfil político.

Arroyo -que reemplazará Gustavo Jaime en la secretaría de Gobierno- fue concejal justicialista de Lamarque, desde 1995 hasta agosto del 2007 cuando asumió como jefe comunal. Estuvo en el Senador como asesor, volvió en el 2008 al municipio como secretario y, luego, en el 2011, fue legislador por el Frente por la Victoria.

Posteriormente, se constituyó en un actor importante en el gobierno de Alberto Weretilneck hasta que renunció a su banca y asumió en el 2014 como ministro de Desarrollo Social. Dejó ese cargo al otro año y fue electo legislador por JSRN para el período 2015-2019 aunque, en el 2018, deja el oficialismo, ya alejado del hoy senador y conforma el bloque CFK Argentina.

En el 2019 participó de la campaña del Frente de Todos y, ahora, se suma al equipo del intendente peronista Tamburrini.

No es la única modificación en el gabinete serrano, pues el ex concejal de San Antonio y ex secretario de Desarrollo Social de Río Negro, José María Clemant será el secretario de Turismo, que está vacante desde diciembre pasado.