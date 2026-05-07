Acrobacias, paracaidismo y aviones internacionales: así será el histórico festival aéreo en Regina

El evento será el 9 y 10 de mayo en el predio del aeroclub de Regina. Foto: Juan Thomes.

El próximo 9 y 10 de mayo, el Aeroclub de Regina celebrará sus 70 años con un festival aéreo de gran escala que promete convertir el cielo valletano en escenario de acrobacias, vuelos y maniobras que no se ven en la región desde los 80′.

“Hace mucho tiempo que Regina no tenía algo así”, resumió el presidente del Aeroclub, José Baleani en diálogo con Diario RÍO NEGRO. La convocatoria superó las fronteras regionales, confirmando la presencia de la Fuerza Aérea Argentina y de cerca de 20 aviones de Neuquén, Río Negro, La Pampa, Buenos Aires, Mendoza. Incluso desde Villarrica, Chile, que cruzarán la cordillera para sumarse a este aniversario con sus aeronaves.

Durante ambas jornadas, el aeroclub, ubicado en Ruta 22 y Aeródromo, abrirá de 9 a 19 y ofrecerá un espectáculo permanente de acrobacias aéreas, demostraciones de paracaidismo, aeromodelismo, planeadores y vuelos recreativos para quienes quieran observar el Alto Valle desde el aire.

«Traigan reposera, mate y la mejor buena onda porque va a ser un festival único», José Baleani, presidente del Aeroclub de Regina.

Además, el festival no solo se vivirá en el aire, sino que contará con una feria diseñada para los entusiastas de la aviación. «Vienen feriantes de Buenos Aires con cosas relacionadas a la aeronáutica, repuestos y material de avión», destacó Baleani sobre la original propuesta comercial.

La oferta se completa con un paseo gastronómico que incluirá carros de comida, helados artesanales y cerveza tirada. También, se montará un escenario con pantallas gigantes, música en vivo, espectáculos culturales y estacionamiento. El objetivo es brindar un espacio recreativo único para toda la familia durante los dos días.

Acrobacias aéreas, vuelos y aviones de Chile: el festival que revolucionará Regina

El presidente del Aeroclub señaló que el proyecto, iniciado hace meses como una propuesta modesta financiada mediante un bingo, creció hasta convertirse en un evento de escala regional gracias al respaldo del Municipio, el Gobierno Provincial y diversas instituciones.

Entre las exhibiciones más esperadas estará la participación del piloto acrobático José Ignacio Basílico, que realizará maniobras aéreas durante las dos jornadas del festival. También habrá vuelos de bautismo para el público, con recorridos de entre 15 y 20 minutos sobre la ciudad y el Alto Valle.

“Lo mismo que se hace el sábado se hace el domingo así quienes no pueden ir alguno de los días pueden ir al otro y disfrutar”, explicó Baleani sobre el cronograma preparado para que todos puedan disfrutar del festival sin perderse ninguna de las actividades principales. Las exhibiciones aéreas, los vuelos recreativos y las demostraciones de paracaidismo se repetirán durante ambas jornadas.

José Baleani, presidente del aeroclub de Regina.

El presidente también destacó el enorme trabajo previo que demandó poner en condiciones el predio del aeroclub para recibir al público. Durante los últimos días trabajaron máquinas, camiones y personal municipal en la limpieza y acondicionamiento de los sectores cercanos a la pista y los estacionamientos.

Las entradas cuestan $5.000 y los menores de 12 años no pagan, buscando fomentar la pasión por volar. Se pueden conseguir en puntos de venta como Librería Namuncurá, Neumáticos Lemans, Gala Peluquería (Aldo Milanesi y Vuelta de Obligado) y EcoPesca (Avenida Mitre). Los organizadores remarcaron que no se puede hacer fuego en predio.

La escuela de vuelo que volvió a despegar en Villa Regina

El aniversario del Aeroclub llega además en un momento especial para la institución, que en los últimos años logró recuperar parte de la actividad aeronáutica que había perdido con el paso del tiempo.

Actualmente el aeroclub volvió a contar con escuela de vuelo y ya tiene siete alumnos que se forman como pilotos. Algunos llegan desde Allen, Roca y Choele Choel para realizar las prácticas en Regina.

El aeroclub prepara el terreno para recibir a cientos de personas en el festival aéreo.

“Habilitamos otra vez la escuela de vuelo y eso fue algo muy lindo”, contó Baleani, quien recordó que la formación de pilotos había dejado de funcionar a comienzos de los años 80.

Para recuperar la actividad incorporaron además una nueva aeronave, un Cessna 150, destinado a la instrucción de alumnos.