Javier Milei protegió a Manuel Adorni y aseguró que adelantará su declaración jurada: «No voy a ejecutar a una persona honesta»

El presidente Javier Milei ratificó de forma contundente su respaldo al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y descartó cualquier posibilidad de desplazamiento pese a la investigación judicial por presunto enriquecimiento ilícito.

«Ni en pedo se va. No voy a ejecutar a una persona honesta«, sentenció el mandatario, quien además anunció que el funcionario presentará su declaración de bienes antes de lo previsto para responder a las denuncias.

Milei vinculó las acusaciones a una operación política y cargó contra el contratista Matías Tabar, quien declaró haber recibido pagos en efectivo por la refacción de una propiedad del ministro coordinador. El Presidente descalificó al testigo tildándolo de «militante con prontuario dudoso» y aseguró haber revisado personalmente las cuentas de su colaborador.

En diálogo con La Nación, el mandatario señaló que el jefe de Gabinete tiene los números de sus operaciones listos para presentar, pero que lo hará según los tiempos legales.

Milei enfatizó que el funcionario «está hablando para justamente poder presentarlos antes y que se terminen todas estas fantasías y mentiras engendradas por una gran mentirosa como la señora [Marcela] Pagano. Es una mentirosa compulsiva».

Defensa cerrada para Manuel Adorni y mensaje a la interna del gabinete de Javier Milei

Las declaraciones funcionan como una respuesta directa a la inquietud de sectores del Gabinete que pedían celeridad en la comunicación oficial. Sobre la postura de Patricia Bullrich, el Presidente suavizó la tensión al afirmar que la ministra solo «spoileó» la estrategia de defensa de Adorni.

Milei criticó al periodismo por actuar como «fiscales y jueces» y advirtió: «No voy a ejecutar a una persona honesta en el altar del ego de los periodistas».

Ante las versiones de fractura, fue tajante sobre su liderazgo: «El Presidente soy yo, yo tomo las decisiones. Si a alguno no le gusta, deberá acatar o se va». Y diferenció este caso de otros funcionarios desplazados anteriormente: «A todos los que tuvieron manchas los ejecuté. Pero estoy tranquilo de que Adorni es una persona de bien».

Más allá del conflicto judicial, Milei marcó su visión estratégica sobre la convergencia con el partido de Mauricio Macri, por quien manifestó «cariño y respeto». Aunque ratificó que «equipo que gana no se cambia», dejó abierta la puerta a profundizar la alianza electoral de cara a los próximos comicios bajo la gestión política de Karina Milei.

Con información de La Nación.