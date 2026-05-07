Aprobaron el pliego de Kremer y será jueza civil en Neuquén: sólo obtuvo tres votos en contra

La Cámara avaló por unanimidad el aumento salarial acordado entre Sejun y el TSJ. Foto Matías Subat.

Laura Kremer jurará como jueza civil de Neuquén. La Legislatura aprobó su pliego por 19 votos positivos y 3 negativos.

La designación estuvo rodeada de polémica, ya que la candidata logró quedarse con el cargo luego de que la Cámara rechazara a la ganadora del concurso sin explicar los motivos.

El diputado de izquierda, Andrés Blanco (PTS-FIT), y sus pares Brenda Buchiniz (Cumplir) y María Cecilia Papa (Democracia Neuquén) le denegaron el nombramiento.

La única que se pronunció fue la legisladora libertaria. Dijo que no tenía “nada en contra” de la postulante, pero recordó que había respaldado el pliego de la ganadora.

La sospecha de que el desplazamiento de la primera candidata estaría relacionado con el parentesco de Kremer (es prima del abogado de la fiscalía de Estado, Gustavo Kohon) la trajo el diputado de Unión por la Patria, Darío Martínez.

«Yo no quiero que en unos meses estemos votando el mismo cargo y estemos votando algún familiar de algún funcionario«, sostuvo aquella vez en el recinto. Ayer avaló en silencio la designación.

Se trata de una familia con historia en la provincia, al punto tal que hay una ley que lleva su nombre. Ricardo Kohon (padre de Gustavo) fue vocal del TSJ. Cuando llegó al máximo tribunal contaba con una larga trayectoria como abogado, pero su salario era inferior al resto de los integrantes del cuerpo por qué carecía de antigüedad en el Poder Judicial.

En 2005 se sancionó una norma para «compensar» esa «desigualdad»: comenzó a calcularse la antigüedad desde la fecha de matriculación. Así nació la «Ley Kohon», que ha recibido numerosos cuestionamientos por considerarla un «privilegio».

La Cámara prestó acuerdo, además, a las designaciones de Federico Cuneo, fiscal de Cutral Co y Julieta González Schlachet, fiscal de Neuquén por 20 votos positivos y 1 negativo (de Blanco). María Laura Alonso, defensora pública civil de Neuquén, cosechó 23 positivos.