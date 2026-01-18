Desactivaron un intento de usurpación en Bariloche

Las canchas de fútbol de Asocluba, en el barrio Malvinas, que intentaron ser tomadas. Archivo

La Policía de Río Negro con intervención de la fiscalía de turno logró desactivar esta madrugada un intento de toma en un predio de una entidad deportiva ubicado en el barrio Nuestras Malvinas, en el Alto de Bariloche.

El episodio se registró alrededor de la 1:30 de este domingo cuando la Policía recibió una llamada al 911 por la presencia de un numeroso grupo de personas en las canchas de fútbol de Asocluba (Asociación de Clubes Barriales), ubicadas en inmediaciones de la Escuela 315 y el centro de salud, en el predio entre las calles José Obrero y Soldado Olavarría.

Según consignó el diario El Cordillerano, se detectaron dos grandes grupos de personas intentando realizar la toma del predio, con postes y otros elementos para subdividir las tierras que se utilizan como canchas de fútbol de la entidad barrial.

La Policía intentó disuadir la toma, hubo momentos de tensión y la utilización de armas disuasivas por parte de la fuerza provincial con postas de goma y gases lacrimógenos. Los ocupantes habrían utilizado palas, piedras y picotas en la gresca.

Como resultado, oficialmente se reportó un policía herido que fue derivado al Hospital Privado Regional.

Finalmente, los ocupantes se dispersaron y posteriormente la comisión directiva del club Asocluba realizó la denuncia formal.

El Gabinete de Criminalística secuestró en el predio más de 60 postes que serían utilizados para demarcar el enorme predio.

La fiscal Silvia Paolini intervino en el hecho e inició la investigación por los presuntos delitos de usurpación, daños calificados, lesiones, atentado y resistencia a la autoridad, informó el diario barilochense.