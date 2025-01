El futuro de Luis Bertolini sacude el escenario político en Plottier: esquirlas del caso Gloria Ruiz

La destitución de Gloria Ruiz como vicegobernadora y las causas judiciales en su contra que parecen salpicar al intendente de Plottier, Luis Bertolini, dejaron a la segunda ciudad más poblada de la provincia navegando aguas turbulentas. El escenario político no ofrece aún respuestas sobre el futuro del municipio porque, al menos por ahora, hay cierta coincidencia de que depende más de definiciones judiciales que legislativas.

El Concejo Deliberante de Plottier tiene 14 integrantes: cinco son de Comunidad, tres de Desarrollo Ciudadano, dos de Juntos por el Cambio, dos de Evolución, uno de Hacemos Neuquén y uno del MPN. El sólido triunfo de Bertolini en las elecciones del 2023 lo dejó con casi la totalidad de bancas a su favor.

“Desde el bloque estamos muy a la espera de lo que pase en la justicia y evaluando posibles escenarios”, describió Malena Resa, concejal de Comunidad y vicepresidenta primera del cuerpo. La dirigente, muy cercana a la ministra Julieta Corroza, encabezó la lista más votada y conduce la bancada más numerosa. Consideró que “empezó todo muy tímido y ya las últimas informaciones que se conocieron sobre la investigación son más fuertes respecto de lo que pueda pasar con el intendente”.

Y señaló que a mediados de febrero se deberá hacer la sesión preparatoria para renovar autoridades “y eso no es menor porque la Carta Orgánica indica que hay que suspender al intendente en el caso de que haya una imputación”.

La presidenta hoy es Claudia Namuncurá, quien cuando se destapó el escándalo con Ruiz anunció su desafiliación a Desarrollo Ciudadano junto con sus dos compañeros de banca. Diario RÍO NEGRO no logró comunicarse con ella.

Resa aseguró que se puso “a disposición de Bertolini”, aunque dijo que aún no pudo hablar, e insistió con que no se hará nada hasta que la justicia no se expida. “Vamos a acompañar al intendente y a respetar los tiempos de la justicia”, sostuvo.

La Carta Orgánica de Plottier no contempla la figura de “inhabilidad moral” como sí la Constitución. Tampoco le cabría un juicio político, consideró Resa, porque se investigan hechos anteriores a su gestión como intendente. Es decir, su futuro en el cargo está sujeto a su situación judicial.

El concejal Pablo Scialabba (Juntos por el Cambio), quien es vicepresidente segundo, también planteó la necesidad de “esperar que la fiscalía marque el camino” y apuntó a “respetar el debido proceso”.

Describió que durante el 2024 tuvo “mucho contacto con el Ejecutivo municipal”, pero que se interrumpió desde la última sesión legislativa. Lo atribuyó a algunas diferencias políticas con un proyecto de su autoría, pero aclaró que “diálogo siempre ha existido” con Bertolini.

Sergio Soto (MPN) también coincidió con que “no es una posibilidad” que se inicie un proceso político de destitución contra Bertolini como hizo la Legislatura con Ruiz. “Tendría que ser algo muy grosero para que pase algo así. Además, Luis es otro tipo de persona, creo que daría un paso al costado si se viera perjudicado de algún modo”, diferenció de la exgobernadora.

Consideró que “Plottier está en una situación delicada” y que la crisis podría ser mayor si termina involucrado el intendente. Sin embargo, distinguió la situación entre Ruiz y Bertolini y pidió dejar “que actúe la justicia”.

“Con el intendente tengo un excelente diálogo, algo que no se había dado en la gestión pasada donde Gloria Ruiz había materializado la violencia y el odio en Plottier”, afirmó. Soto estuvo involucrado, como presidente de la cooperativa de Servicios Públicos, en una causa por los transformadores con PCB. Dijo que fue un “show” montado por Ruiz.

Malena Resa, concejal de Comunidad y vicepresidenta primera del Concejo Deliberante. Foto: gentileza.

Suspensión preventiva y destitución en la Carta Orgánica

La Carta Orgánica de Plottier, sancionada en 1995, contempla tanto la suspensión preventiva del intendente (sin goce de haberes), en caso de ser imputado por un delito, como su destitución si es condenado.

El artículo 79 determina que cuando se imputare la comisión de un delito doloso “su suspensión preventiva procederá de pleno derecho cuando el juez competente interviniente en la causa dictare el auto de procesamiento”.

Y la destitución también “procederá de pleno derecho” una vez producida sentencia firme condenatoria. Tanto la suspensión preventiva como la destitución definitiva deben ser dispuestas por el Concejo Deliberante, en decisión adoptada por los dos tercios.

Si el funcionario acusado resultara absuelto, en cambio, deberá ser restituido en su cargo.

Las dos causas judiciales que podrían saplicar a Bertolini

Hay dos causas judiciales, todavía con un avance preliminar, que podrían salpicar al intendente de Plottier, Luis Bertolini.

Una es la que abrieron los fiscales de Delitos Económicos, Pablo Vignaroli y Juan Manuel Narváez, por las facturas truchas de la empresa FMO Logística y Servicios en Formación SRL al municipio cuando Gloria Ruiz estaba a cargo.

Según se explicó, esta sociedad que tiene como socios a José Eduardo Otarola y a su hijo Franco Maximiliano Otarola le facturaba sumas millonarias a Plottier por obras, pero no realizaba las contraprestaciones.

Bertolini era en ese momento secretario de Obras Públicas y su firma “aparece certificando los avances de obra, y Gloria Ruiz es la que firma los contratos”, planteó Vignaroli, quien advirtió que la ex intendenta “es parte del sistema, pero no la única, hay varios complicados”.

Por estos hechos, la fiscalía realizó allanamientos en la municipalidad de Plottier y también en el domicilio de la empresa y sus socios.

La otra causa que tiene abierta Delitos Económicos, aunque sin ninguna imputación por el momento, es también contra Gloria Ruiz, pero con derivaciones que podrían comprometer a Bertolini.

Se trata de la investigación por la construcción de una pileta cuyo destino debía ser el predio de una asociación civil de personas con discapacidad y que terminó en un terreno en el barrio Manzanares de Plottier. La ahora exvicegobernadora negó que ese lote fuera de ella como afirmó a la fiscalía la persona que tiene a su nombre el boleto de compra.

Bertolini podría aparecer también en este legajo por el mismo motivo que en la otra causa: su rol como secretario de Obras Públicas y el presunto aval que habría dado a estas operaciones con su firma.

Ni bien estalló el escándalo con Ruiz, el intendente se despegó políticamente de quien fue su promotora en el cargo y lo mismo hicieron los concejales de su partido, Desarrollo Ciudadano. “A mí me sorprenden muchas de las cosas que se están haciendo públicas. Realmente no me agrada lo que está pasando”, planteó.