Luis Bertolini habló sobre su distanciamiento con Gloria Ruiz: «No me agrada nada de esto»

El Intendente de Plottier, Luis Bertolini, habló sobre su distanciamiento con la vicegobernadora de Neuquén, Gloria Ruiz, en medio de la investigación contra la funcionaria por «inhabilidad moral». Señaló que fue una decisión que le costó tomar, pero dijo que se siente «muy acompañado» por el gobernador Rolando Figueroa.

Escuchá al intendente de Plottier, Luis Bertolini, en RIO NEGRO RADIO

«Es una situación que no me agrada que esté pasado«, afirmó el jefe comunal en RÍO NEGRO RADIO y advirtió que no tuvo interferencia en la designación de familiares de la vice (en suspensión) en la Legislatura.

«Yo no participé, no he tenido relación en cómo Gloria Ruiz fue armando su estructura dentro de la Legislatura«, expresó y señaló que: «Yo me ocupé de armar un equipo confiable dentro de la municipalidad».

«No tenía mucho contacto particularmente y esa cercanía de sugerencia o intervención en las decisiones que la vice estaba tomando», aclaró.

Sin embargo, dijo que: «Si no estamos muy de acuerdo con los manejos que había respecto al partido«, en referencia a Desarrollo Ciudadano.

Bertolini indicó que: «Prácticamente en todo este año no he tenido mucho acompañamiento. Pero si lo he tenido de parte de los concejales, que permanentemente han estado a la par mía».

Seguidamente, sostuvo que decidió apartarse del partido a raíz de los hechos de corrupción que están siendo investigados. «Soy fiel a los valores por los cuales la ciudadanía me votó», sostuvo y mencionó que va a «ser respetuoso de los tiempos» de las autoridades para la investigación de los hechos.

El intendente de Plottier Luis Bertolini dijo que se siente «muy acompañado» por Rolando Figueroa

Consultado por la decisión de distanciarse de Gloria Ruiz, señaló que ello le costó tanto política como personalmente. «Uno no puede evitar que hemos compartidos cuatro años. A mí me sorprenden muchas de las cosas que se están haciendo públicas. Realmente no me agrada lo que está pasando», enfatizó.

El intendente de Plottier junto a la vicegobernadora (suspendida en el cargo). Foto: archivo.

En contracara, señaló que formó una buena relación con la ministra de Desarrollo Humano, Gobiernos Locales y Mujeres, Julieta Corroza, y que se siente «muy acompañado» por el gobernador.

«Siempre está y tiene una claridad con los conceptos que asombra y que a mi me permite ordenar«, expresó. También afirmó que se trata de una «oportunidad única» para Plottier por el acompañamiento que tiene de Provincia, lo que no sucedió en el mandato de Ruiz.

Actualmente, el mandatario remarcó que está enfocado en la administración de Plottier ya que la ciudad «tiene atrasos». Sin embargo, destacó que durante su gestión se dieron «importantes avances» como: la asignación de ART para los empleados municipales, aumentos salariales y el cumplimiento de los pagos en término.

También remarcó que este sábado se pagará el aguinaldo «con fondos propios» y que se pagarán bonos en los próximos meses.