PCB en Plottier: jueces piden «mesura y prudencia» pero alimentan el escándalo

La investigación de la contaminación ambiental por los transformadores con PCB de la Cooperativa de Servicios Públicos de Plottier se intoxicó con declaraciones de jueces y fiscales, dentro y fuera de las audiencias. Ahora hay un acuerdo para remediar lo hecho, pero los residuos de la polémica quedaron asentados en el sustrato del Poder Judicial de Neuquén donde generarán radiación por un largo tiempo.

Los últimos capítulos de la saga estuvieron a cargo del juez de Garantías Cristian Piana, quien en una audiencia realizada el viernes pidió «prudencia y mesura» en particular a la fiscalía. Fue una respuesta al fiscal jefe de Delitos Ambientales, Maximiliano Breide Obeid, quien había afirmado: «Hay jueces que no saben lo que es el derecho ambiental, que no están a la altura» en referencia a colegas de Piana.

Además, de manera velada, Piana aseveró: «los jueces tendríamos muchísimas cosas para decir. Podríamos decir gran cantidad de cosas respecto de la litigación, de las partes, de actuaciones y de omisiones».

Otro que habló, pero no en una audiencia sino en declaraciones periodísticas, fue el vocal del Tribunal Superior de Justicia Germán Busamia. «No comparto la visión del fiscal (Breide Obeid) en lo que hace a debatir públicamente los temas de las resoluciones que ha obtenido. Está transmitiendo la impresión de que hay partes del Poder Judicial que no están ayudando adecuadamente a una investigación profunda», dijo a la radio LU5.

Por su parte Breide Obeid, consultado por diario RÍO NEGRO dijo que «para mí es un tema terminado».

Pero se preguntó: «¿por qué el Poder Judicial es el único que no puede confrontar afuera de las audiencias?»

Tropiezos y tropezones

Natalia Pelosso, la jueza que rechazó la formulación de cargos. (Archivo/Matías Subat)

La investigación por la contaminación con PCB en Plottier empezó hace casi un año y tiene como imputados a uno de los gerentes de la Cooperativa, Humberto Ciro Peñalver, y al exsecretario de Medio Ambiente de la provincia, Juan de Dios Lucchelli.

El avance del expediente se empezó a complicar cuando el fiscal jefe Breide Obeid intentó imputar al presidente de la entidad (en uso de licencia) y concejal del MPN, Sergio Luis Soto.

Le formuló cargos el 28 de febrero pasado ante la jueza de Garantías Natalia Pelosso, quien se tomó 48 horas antes de resolver. Vencido ese plazo, sorprendió con un poco usual rechazo a la formulación de cargos de la fiscalía.

Reproches a la fiscalía

Entre sus argumentos, le reprochó a Breide Obeid la calidad de su investigación y hasta adelantó opinión (dijo que para ella no hay delito) pese a que no le correspondía llegar a conclusiones en esa instancia.

Breide Obeid apeló, y el Tribunal de Impugnación integrado por Federico Sommer, Juan José Nazareno Eulogio y Liliana Deiub, confirmó la decisión de la jueza el miércoles 13.

La respuesta del fiscal

Uno de los transformadores enterrados tenía 420 partes por millón de PCB. El máximo autorizado es 50. (Archivo/Matías Subat)

En ese contexto, el fiscal jefe habló con la radio LU5 y expresó sus críticas. «Hay una máquina de impedir investigar. Que nos aten las manos para investigar, es grave», dijo.

Lo repitió este lunes cuando diario RÍO NEGRO lo consultó: «le pusieron un cepo a la investigación. Ya no tengo cómo volver a formular cargos a Soto. Sigo sin entender por qué aceptaron la formulación contra Peñalver y no contra Soto. Es la misma prueba para ambos».

El viernes pasado hubo una audiencia por el caso PCB Plottier ante otro juez de Garantías, Cristian Piana. En la misma, el magistrado rechazó un pedido de sobreseimiento de Peñalver, y autorizó a la fiscalía a continuar la investigación dos meses más.

Luego de dar su resolución, Piana reflexionó sobre el contexto que rodea a este legajo.

Llamado a la prudencia

Juez de Garantías Cristian Piana. (Archivo/Florencia Salto)

«Estamos decidiendo de una manera trascendental y respecto de terceros, por tanto este extremo reclama la más absoluta de las prudencias», dijo Piana, un juez de perfil bajísimo.

«Entiendo que en nada contribuyen al sano tránsito por una etapa de investigación las adjetivaciones públicas que ocurrieron en estos días».

En la sala lo escuchaban la asistente letrada de fiscalía, Julieta González Schlachet, el imputado Peñalver, su defensor Eduardo Esandi y su defensor en las sombras, Marcelo Jara. Se trata de un exfiscal jubilado en 2022, que a principios de este siglo fue juez de Faltas en Plottier.

Breide no asistió, a esa hora participaba de una selección de jurados populares en una sala contigua.

Los jueces podrían hablar

Piana continuó, en inocultable alusión a Breide Obeid: «Se ha hablado de los jueces, gente de muchos años de tránsito por el fuero. Los jueces tenemos muchísimas cosas por decir. Podríamos decir gran cantidad de cosas respecto de litigación, de partes, de actuaciones, y de omisiones. No que incurran o ingresen en obligaciones de denunciar, cada uno lo tendrá para sí», agregó, enigmático. Usó como excusa para callar el resto que los jueces pueden quedar a tiro de una recusación si hablan de más, pero el mensaje fue enviado.

(El fiscal jefe había declarado: «estaría bueno que algún día algún juez explique por qué hace lo que hace, con palabras sencillas para que lo entienda la gente»).

Después de otras consideraciones, Piana dijo: «reclamo humildemente prudencia y mesura. Está presente en la sala Jara, hemos tenido muchos trabajos que han prosperado o no, y Jara ha sostenido acusaciones que luego él ha entendido que no tenía elementos para continuar, y ha sido el primero en señalarlo».

«Aparece como un dato trascendente -continuó con la comparación-. Quiero destacarlo en este momento de turbulencia o algo álgido en relación a manifestaciones públicas. Estoy convocando a la prudencia y la mesura», concluyó.

La crítica del vocal Busamia

Germán Busamia, vocal del Tribunal Superior de Justicia. (Archivo/Florencia Salto)

Otro que se metió en la polémica fue el vocal Germán Busamia. Aclaró que respetaba al fiscal jefe: «sé del compromiso que tiene con la temática ambiental. Esta emoción, pasión que pone, me parece atendible, respetable. Solo tengo apoyo para la defensa que hace de la necesidad ciudadana de protección del ambiente en serio».

Pero luego opinó: «la comunidad no tiene por qué recibir estas peleas internas. No comparto la visión del fiscal en lo que hace a debatir públicamente los temas de las resoluciones que ha obtenido».

«Está transmitiendo la impresión de que hay partes del Poder Judicial que no están ayudando adecuadamente a una investigación profunda. No es positivo para el oyente que funcionarios judiciales están debatiendo sobre si alguien le respondió o no lo que tenía en expectativa. Están las vías y recursos» para apelar, dijo Busamia.