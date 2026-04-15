Acuerdo con el FMI: el staff desbloqueó el desembolso de 1.000 millones de dólares para Argentina

El Gobierno argentino y el staff del Fondo Monetario Internacional (FMI) alcanzaron un acuerdo a nivel técnico (SLA) que habilita el acceso a cerca de USD 1.000 millones. El organismo fundamentó su decisión en el avance de las reformas estructurales, la aprobación parlamentaria del Presupuesto 2026 y la resiliencia de la economía ante la crisis en Medio Oriente.

El comunicado del FMI enfatiza que la administración de Javier Milei logró hitos legislativos y operativos que consolidan el rumbo económico.

El Fondo valoró la legislación para formalizar activos, la mayor flexibilidad laboral y los incentivos para inversiones en minería. Por primera vez en seis años, las empresas pudieron girar dividendos al exterior, una señal que el organismo considera clave para el retorno a los mercados.

El staff subrayó que la condición de exportador neto de energía permite al país «resistir bien» los shocks globales derivados de la guerra en Medio Oriente.

Luis Caputo agradeció a Georgieva por su «liderazgo y compromiso», tras el acuerdo con el FMI

«Llegamos a un acuerdo con el FMI. Quiero agradecer especialmente a Kristalina Georgieva por su liderazgo y compromiso a lo largo de este proceso», publicó en sus redes el ministro de Economía.

También manfiestó su agradecimiento a «Dan Katz, a Luis Cubeddu y a todo su equipo por el trabajo realizado, que resultó fundamental para alcanzar el Staff Level Agreement».

Y dijo: «Este acuerdo es un paso muy importante en la consolidación de la estabilidad macroeconómica en la que hemos trabajado estos dos años, y contribuirá a fortalecer el crecimiento económico de nuestro país».

IMPORTANTE! 👇🏻

Llegamos a un acuerdo con el FMI.

Quiero agradecer especialmente a Kristalina Georgieva por su liderazgo y compromiso a lo largo de este proceso. También a Dan Katz, a Luis Cubeddu y a todo su equipo por el trabajo realizado, que resultó fundamental para alcanzar… — totocaputo (@LuisCaputoAR) April 15, 2026

La hoja de ruta fiscal y monetaria para 2026

El acuerdo establece metas estrictas para garantizar la estabilidad externa y el crecimiento sostenible:

Superávit primario: el ancla principal será el equilibrio financiero, con un objetivo de superávit primario del 1,4% del PBI para este año.

el ancla principal será el equilibrio financiero, con un objetivo de superávit primario del para este año. Reservas internacionales: el compromiso establece un aumento de al menos USD 8.000 millones en las reservas netas durante 2026, con compras proyectadas del Banco Central por un mínimo de USD 10.000 millones.

el compromiso establece un aumento de al menos en las reservas netas durante 2026, con compras proyectadas del Banco Central por un mínimo de USD 10.000 millones. Política monetaria: se mantendrá un esquema restrictivo para apoyar la desinflación, sumando bandas cambiarias ampliadas y mayor transparencia en la publicación de informes trimestrales.

Para cumplir con las obligaciones en moneda extranjera, el Gobierno implementará una estrategia de varios frentes que el FMI considera necesaria para volver a los mercados internacionales:

Venta de activos: el plan incluye la enajenación de activos estatales y la emisión continua de deuda en dólares bajo legislación local. Repagos y créditos: se contemplan acuerdos de recompra del Banco Central (Repos) y préstamos externos con respaldo de instituciones financieras internacionales. Sectores estratégicos: el enfoque estructural seguirá puesto en la desregulación de la minería, la energía, la agricultura y la economía del conocimiento para impulsar la productividad.

Con información de Infobae y Clarín.