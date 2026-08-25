El Gobierno ajusta su estrategia: vuelve a reunirse la Mesa Política antes de una semana clave en el Congreso

Luego de la conferencia de prensa del vocero Adrián Ravier y antes de la reunión con legisladores libertarios que encabezará Javier Milei, la Mesa Política del Gobierno volverá a reunirse este martes. El objetivo del encuentro será repasar, como cada semana, el estado de cada proyecto enviado al Congreso y se prevé la presencia de un ministro para evaluar ejes de gestión.

Nuevo encuentro de la Mesa Política

Cabe destacar que la nueva reunión de la mesa liderada por la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, también se reúne previo al debate que se abrirá el miércoles en la Cámara de Diputados por la reforma del Banco Central y la Inocencia Fiscal, dos proyectos que marcan la agenda prioritaria del Ejecutivo.

Por este motivo, el fin principal de este martes es analizar la agenda parlamentaria antes de llegar a la sesión.

Además de los proyectos citados, la sesión plenaria contemplará el análisis de otras iniciativas clave: el Acuerdo de Libre Comercio MERCOSUR-Singapur, la adhesión al Tratado de Cooperación en materia de Patentes (PCT) y la reducción del 21% al 10,5% en la alícuota del IVA aplicable a la harina y fécula de mandioca.

Por su parte, el oficialismo manifestó su optimismo al confirmar la existencia de los respaldos necesarios gracias al firme acompañamiento de sus aliados. En la misma línea, desestiman que se repita un panorama adverso similar al registrado durante las instancias previas al tratamiento de la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada en la Cámara alta.

En aquel entonces, fuentes libertarias aseguraban que contaban con el respaldo de la oposición dialoguista para avanzar con la normativa, pero fue algo que finalmente no sucedió.

Por otro lado, en la Casa Rosada anticiparon que es muy probable que la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, participe de esta mesa política que iniciará a las 13 en la Casa Rosada.

Si su agenda lo permite, podría asistir con el fin de brindar detalles de su plan de trabajo con ejes como educación, trabajo y las distintas áreas de gestión de su cartera.

La idea del Gobierno es que todas las semanas esté presente un ministro distinto para que dé cuenta del rumbo de su área.

Además de Karina Milei y la posible presencia de Sandra Pettovello, dirán presente: el jefe de Gabinete, Diego Santilli; el ministro de Economía, Luis Caputo; el titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem; la senadora nacional Patricia Bullrich; el subsecretario de Gestión Institucional, Eduardo Menem; el vicejefe de Gabinete, Ignacio Devitt; el asesor presidencial Santiago Caputo; y el secretario de Comunicación y Medios, Fabián Fernández.