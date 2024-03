El Gobierno anunció el cierre de dos organismos de Agricultura Familiar: despedirán a 900 trabajadores

En su habitual conferencia de prensa, el vocero presidencial, Manuel Adorni, adelantó que el gobierno nacional decidió cerrar otros dos organismos públicos con competencia nacional: el Instituto de Agricultura Familiar, Campesina e Indígena, y el Consejo Nacional de Agricultura Familiar.

“Luego de una revisión de datos calamitosos, profundamente desoladores, este Instituto y el Consejo tenían 964 empleados; se va a transformar en una dirección en a que quedarán 64 empleados. Se van a reducir 900 puestos de no trabajo. Esto va a significar un ahorro de 9000 millones de pesos”, afirmó el funcionario nacional al inicio de su habitual conferencia de prensa.

“Tenía 160 delegaciones, dos sedes, una en Catamarca y otra en Santiago del Estero, y uno de cada tres empleados eran delegados. Tenían 204 vehículos y el 85% del presupuesto se dedicaba a pagar sueldos, casi una agencia de empleo político”, justificó el vocero.

“Se transferían fondos discrecionales y actuaban organizaciones sociales y municipios. La ineficiencia de este organismo se refleja en que todavía no hemos recibido reclamos de productores ni trabajadores del campo”, agregó.

Como parte de la reducción de la estructura estatal decida por el presidente Javier Milei, el gobierno ya anunció el cierre definitivo del INADI, el de la agencia estatal de noticias Télam, el del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI) y despidos en la Agencia Nacional de Discapacidad.

Cuáles son los otros objetivos que quiere “tirar abajo” Milei

El presidente Javier Milei ha dejado entrever que además de cerrar Télam tiene otros objetivos como el Conicet y privatizar la TV Pública y Radio Nacional. A través de sus polémicos “me gusta” ha expresado su intención sobre esto.

“Si con el cierre de Telam estoy teniendo picos de éxtasis, realmente no me imagino lo que me pueda provocar cuando tiren abajo medio ÑOQUICET. Esa realmente es la madre de todas las batallas. Ahí hay que entrar con la motosierra y purgar con gusto”, rezaba uno de los posteos a los que el Presidente le dio su visto bueno.

Con información de Infobae