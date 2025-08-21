El Gobierno apartó a la directora del Instituto de Medicamentos por ignorar el informe que advertía fentanilo contaminado

El Gobierno con la publicación del Boletín Oficia, decidió separar de su cargo a la directora del Instituto Nacional de Medicamentos (INAME), Gabriela Mantecón Fumado, tras revelarse que habría ignorado un informe que advertía sobre el fentanilo contaminado. La denuncia provino de una médica que, a través de su informe, había alertado irregularidades en el medicamento en 2023.

La Resolución 2415/2025 establece que se decidió limitar preventivamente las funciones del instituto dependiente de la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) por su actuación en el caso de laboratorio fabricante del fentanilo contaminado que provocó la muerte de casi un centenar de personas.

Apartaron a la directora del Instituo de Medicamentos: por qué

El texto resalta que la medida la tomó el ministro de Salud, Mario Lugones y señalaron que Gabriela Mantecón Fumado quedó apartada de su cargo desde el 20 de agosto. Informaron que será reemplazada de forma transitoria por la doctora Gabriela Carmen Mantecón Fumado.

Fuentes del Gobierno indicaron, según Noticias Argentinas, que la decisión se tomó luego de que se filtrar en un medio de comunicación un documento al que el Iname no le habría dado el trámite urgente que ameritaba. El informe estaba relacionado al caso del laboratorio Ramallo que producía para HLB Pharma y donde se fabricó el fentanilo contaminado.

Por otro lado se supo que el sumario administrativo interno en el organismo y la investigación judicial, continúan por vías paralelas, mientras que el sumario apunta a determinar si hubo irregularidades o responsabilidades internas en la actuación del Instituto de Medicamento.