Fentanilo contaminado: la Justicia ordenó la detención de Ariel García Furfaro y su círculo familiar

La Justicia ordenó la detención de Ariel Fernando García Furfaro, titular de HLB Pharma, el laboratorio involucrado en la producción de fentanilo contaminado que causó la muerte de decenas de personas. El procedimiento estuvo a cargo de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) y la Gendarmería Nacional.

En total, se realizaron 10 allanamientos con órdenes de detención no solo para García Furfaro, sino también para responsables de Laboratorios Ramallo, otra firma vinculada a la fabricación de los medicamentos, según informó Infobae.

Entre los detenidos se encuentran familiares directos del empresario: sus hermanos Diego y Damián García, quienes supervisaban las operaciones de los laboratorios, y su madre, Nilda Furfaro, accionista y vicepresidenta de HLB Pharma.

Además, la Justicia detuvo al director general de ambas empresas, Javier Tchukran, y a los directores técnicos Carolina Ansaldi, Víctor Boccaccio y José Antonio Maiorano. También fueron apresados los principales accionistas y autoridades de Laboratorios Ramallo, incluyendo a su presidente Horacio Tallarico y al director suplente Rodolfo Labrusciano.

Patricia Bullrich celebró el operativo: «Se acabó la impunidad»

Patricia Bullrich celebró el operativo en su cuenta de X, señalando: «Los responsables del lote letal de fentanilo, tras las rejas. El cabecilla de la banda, a punto de ser detenido. Se acabó la impunidad: ahora deberán responder ante la Justicia, frente a las familias y a toda la sociedad».

El juez Ernesto Kreplak investiga a García Furfaro por la partida 31202 de fentanilo contaminado de HLB Pharma. Durante la investigación, se determinó que la abuela de García Furfaro, aunque figuraba como presidenta de la empresa, nunca participó en la gestión ni estuvo presente en la planta de producción. Su madre y hermanos también formaban parte de HLB Pharma o Laboratorios Ramallo.

Ayer, la Justicia recibió los primeros 20 estudios de historias clínicas de pacientes fallecidos, realizados por el Cuerpo Médico Forense, que confirmaron que al menos 12 pacientes empeoraron su estado tras recibir el medicamento contaminado con bacterias.

HLB Pharma y Laboratorios Ramallo continúan bajo investigación por la fabricación de fentanilo contaminado que provocó al menos 96 muertes hasta el momento.