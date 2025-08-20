Muertes por fentanilo contaminado: piden la detención del dueño de HLB Pharma y otras 24 personas

Un abogado cordobés presentó ante el juez federal Ernesto Kreplak un pedido de detención contra el empresario Ariel García Furfaro, dueño del laboratorio HLB Pharma, y otras 24 personas en el marco de la causa por el fentanilo contaminado que provocó 96 muertes en el país.

El requerimiento fue formulado por Carlos Nayi, representante legal de cinco familias de víctimas del opioide adulterado, quien argumentó que los señalados «han tenido directa o indirecta vinculación con los eventos anoticiados» y que los recientes peritajes del Cuerpo Médico Forense demostraron un «nexo concausal» entre la droga adulterada y los fallecimientos.

«El estudio pericial concluyó que la contaminación del fentanilo fue, a criterio de los especialistas, una condición necesaria para que los decesos se produzcan«, sostuvo el letrado en el escrito. En esa línea, subrayó que «la relación causal exigida para vincular un resultado típico a una conducta humana, como primer paso para la imputación, se encuentra científicamente acreditada».

En su presentación, Nayi remarcó que «estaría suficientemente probada la existencia del hecho y la intervención punible de los investigados«, y advirtió sobre «el peligro procesal que la libertad de aquellos significa para la presente causa».

El abogado solicitó además que se evalúe el grado de responsabilidad penal de los sindicados, quienes «fueron debidamente identificados», y recordó que ya se han dispuesto medidas cautelares, sin perjuicio de otras responsabilidades funcionales que restan por determinar.

En diálogo con Noticias Argentinas, el querellante defendió su planteo: «El pedido se encuentra debidamente fundado en motivos doctrinarios y no se trata de una decisión caprichosa». Asimismo, aseguró que mantiene un «intercambio constante» con el magistrado Kreplak, que deberá ahora evaluar la solicitud.

Con información de Noticias Argentinas