El Gobierno cierra su campaña en Moreno y desafía a Axel Kicillof: tensión por el acto de Javier Milei

El cierre de campaña de La Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires se convirtió en un nuevo escenario de confrontación entre el oficialismo libertario y el peronismo kirchnerista de Fuerza Patria. El evento se realizará en el Club Atlético Villa Ángela, en Villa Trujui, Moreno, bajo un fuerte operativo de seguridad dispuesto por Casa Militar, mientras que el gobernador Axel Kicillof advirtió que se trata de una convocatoria «muy peligrosa» y responsabilizó directamente a Javier Milei por cualquier hecho de violencia que pudiera producirse.

En la previa, el mandatario bonaerense pidió a los vecinos no asistir: «El verdadero modo de expresar el enojo no es con gritos ni con piedras: es con votos el domingo», escribió en una carta en la que llamó a «poner un límite al autoritarismo y la mentira en las urnas».

Del lado libertario, las declaraciones fueron igual de contundentes. «Dependerá de que ellos decidan si les es redituable que se pudra o que haya paz. Nosotros vamos a hacer el acto tal y como lo teníamos previsto desde hace más de un mes», aseguró un organizador provincial al medio Infobae.

El operativo de seguridad, a cargo de Casa Militar y fuerzas federales, fue reforzado tras los incidentes ocurridos en Junín, Lomas de Zamora y Corrientes durante la última semana. En Lomas, la caravana presidencial debió ser abortada a los pocos minutos por piedrazos contra Milei y su comitiva.

Un informe del Ministerio de Seguridad bonaerense alertó sobre las deficiencias del predio en Moreno: terrenos anegados, iluminación precaria, caminos en mal estado, vallados insuficientes y problemas de acceso para vehículos oficiales y ambulancias.

Aun así, la organización —liderada en Moreno por Ramón «el Nene» Vera y el armado bonaerense de Sebastián Pareja— insistió en mantener el cronograma original. «Si quieren venir, que vengan», respondió un funcionario de la Casa Rosada frente a la advertencia de Kicillof.

Javier Milei: entre Moreno y Estados Unidos

El presidente se trasladará al acto directamente desde la Quinta de Olivos y luego partirá hacia Aeroparque, donde tomará un vuelo rumbo a Los Ángeles para un viaje de dos días en el que prevé reunirse con empresarios.

Mientras tanto, la tensión política sigue escalando: el oficialismo acusa al kirchnerismo de preparar «manifestaciones violentas«, mientras que desde la Gobernación bonaerense advierten sobre un operativo improvisado en un lugar «no apto para actos presidenciales».

Los recursos y personal de seguridad en el acto de cierre de campaña de Javier Milei

Según informó Ámbito, en una nota dirigida a Casa Militar, el gobierno de la provincia de Buenos Aires detalló que estos son los recursos que puso a disposición:

8 unidades antidisturbios de Infantería

3 grupos ROP (establecimiento del orden público – UTOI)

8 motos GPM. Equipo de respuesta rápida.

Personal uniformado estimado: 18 efectivos. Seguridad a los vallados.

Personal y medios para cortes y desvíos de tránsito

4 motos y móviles jurisdiccionales recorriendo las inmediaciones del lugar.

El medio de Buenos Aires indicó que ya desde temprano, el predio estaba rodeado por vallas y camiones de asalto de la Policía Federal Argentina (PFA). Además, que se sumó un vehículo de la Prefectura Naval Argentina.

Se sumará más personal sobre la hora del acto que está programado para iniciar alrededor de las 17. Las palabras de cierre estarán a cargo del presidente de la Nación.

Javier Milei encabezó una reunión de gabinete, antes del acto de campaña

Milei encabezó esta mañana la primera reunión de Gabinete luego de las filtraciones de los audios del extitular del Andis, Diego Spagnuolo y de los que se le atribuyen a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei.

Se trató del primer encuentro junto a su equipo, luego del estallido de presuntas coimas en Discapacidad, un tema que inició el pasado martes 19 de agosto luego de las grabaciones que se divulgaron.