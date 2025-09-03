Axel Kicillof responsabilizó a Javier Milei si hay «desorden» en el cierre de campaña y llamó a no ir al acto

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, lanzó una advertencia sobre el acto de cierre de campaña que encabezará el presidente Javier Milei este miércoles. «No se acerquen a ese acto. Hay miles de razones para querer expresarle enojo a un presidente que no hizo nada por Moreno», dijo el mandatario bonaerense.

«Quiero ser muy claro: la seguridad del presidente está a cargo de Casa Militar y las fuerzas federales. Como siempre hemos hecho, cumpliremos con la solicitud y realizaremos un gran operativo en la zona, respondiendo a las indicaciones del comando unificado por Casa Militar, pero no confiamos en este Gobierno. Un Gobierno que hizo negocios con los medicamentos de las personas discapacitados es capaz de cualquier cosa. Capaz de buscar episodios de desorden para distraer», sostuvo Kicillof a través de un mensaje que difundió por sus redes sociales.

Axel Kicillof pidió «expresar el enojo» en las urnas

Sostuvo que hay muchos motivos por los cuales los vecinos podrían querer expresar «ese enojo» pero remarcó que «no es con gritos ni con piedras: es con votos el domingo».

Dijo que a través de las urnas será posible y necesario «ponerle un freno a la violencia, al autoritarismo y a la mentira».

El gobernador dijo que hace responsable a Milei de cualquier «desorden o violencia»

Por otro lado, el gobernador bonaerense expresó que «hago responsable a Milei de cualquier hecho de desorden o violencia que pueda producirse. Hace falta responsabilidad y apego a la democracia, dos cualidades que le faltan a este presidente».

Y agregó: «Nosotros no vamos a caer en trampas ni en juegos perversos. Vamos a responder defendiendo la democracia, con serenidad y responsabilidad. Hagan lo que hagan, inventen lo que inventen, la respuesta siempre la da el pueblo en las urnas», manifestó.

El mandatario bonaerense recordó los incidentes en Lomas de Zamora. «una caravana obviamente organizada para provocar, con una sospechosa desprotección del propio presidente. De no haber actuado con responsabilidad la Policía Bonaerense, la situación habría sido mucho más caótica. Lo tuvo que reconocer la propia Ministra Bullrich», mencionó Kicillof.

Añadió que hubo «escenas similares en Junín y Corrientes, distritos en donde no gobierna el peronismo».

Javier Milei reunió a su gabinete antes del cierre de la campaña electoral

El presidente Javier Milei reunió este miércoles a su gabinete en Casa Rosada, en la antesala del cierre de la campaña de La Libertad Avanza en Buenos Aires. Se trata de la primera vez que se juntan luego del cimbronazo que significó los audios que se conocieron del extitular de Andis, Diego Spagnuolo, sobre presuntas coimas en Discapacidad y luego de las grabaciones atribuidas a Karina Milei.

El encuentro comenzó a las 9:30 y tiene lugar en el Salón Eva Perón. Según indicaron desde Infobae fuentes del Gobierno señalaron que la reunión busca apuntalar el alineamiento interno y definir los próximos pasos de la gestión.