Javier Milei reunió a su gabinete antes del acto de cierre de campaña de La Libertad Avanza en Buenos Aires

Javier Milei se reunió con su gabinete y se prepara para el cierre de campaña. Foto: Gentileza NA.

El presidente Javier Milei reunió este miércoles a su gabinete en Casa Rosada, en lo que es la antesala del cierre de la campaña de La Libertad Avanza en Buenos Aires. Se trata de la primera vez que se juntan luego del cimbronazo que significó los audios que se conocieron del ex titular de Andis, Diego Spagnuolo, sobre presuntas coimas en Discapacidad y luego las grabaciones atribuidas a Karina Milei.

El encuentro comenzó a las 9:30 y tiene lugar en el Salón Eva Perón. Según indicaron desde Infobae fuentes del Gobierno señalaron que la reunión busca apuntalar el alineamiento interno y definir los próximos pasos de la gestión.

Además del primer mandatario y su hermana, concurrieron el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, todos los ministros (a excepción de Gerardo Werthein (Cancillería) y Mariano Cúneo Libarona (Justicia). También los secretarios presidenciales Manuel Adorni (Comunicación) y María Ibarzábal (Legal y Técnica); el asesor presidencial, Santiago Caputo; el presidente del Banco Central, Santiago Bausilli; y el titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem.

La anterior reunión de gabinete en la Casa Rosada fue el 15 de agosto. En ese entonces se proyectó partes de la película «Homo Argentum» protagonizada por Guillermo Francella.

Javier Milei encabezará el cierre de la campaña electoral de La Libertad Avanza

Más tarde y luego de la reunión en Casa Rosada, el presidente irá hacia Moreno, el lugar elegido para el acto de cierre de campaña de La Libertad Avanza.

El mandatario estará a cargo de las palabras finales del evento que se celebrará a las 17 en en la sede del Club Villa Ángela.

Luego de haber visitado La Plata, Junín y Lomas de Zamora, el libertario desembarcará en la Primera Sección Electoral, porción de la provincia que, según las mediciones que consulta el oficialismo, arroja que La Libertad Avanza aventaja por un escaso margen a Fuerza Patria.

Axel Kicillof sobre el cierre de campaña de La Libertad Avanza

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, lanzó una advertencia sobre el acto de cierre de campaña que el presidente Javier Milei encabezará este miércoles.

«No vaya a ser cosa, porque ya van dos eventos que dijeron magnicidio, intento de magnicidio, que quieran utilizar esto electoralmente. También lo aviso», dijo en una entrevista con El Destape.