Javier Milei encabezará este miércoles el cierre de campaña: cómo es el operativo de seguridad en Moreno

Javier Milei encabezará el cierre de la campaña de la Libertad Avanza. Foto: Gentileza | XINHUA/ Perfil.

El presidente Javier Milei encabezará esta miércoles por la tarde, en Moreno, el cierre de la campaña electoral de La Libertad Avanza en Buenos Aires. Se conoció cómo es el operativo de seguridad. En la previa, hubo cuestionamientos del gobernador Axel Kicillof.

La actividad tendrá lugar en el Club Atlético Villa Ángela, en Villa Trujui. Uno de los puntos que está en el debate es la seguridad del sitio, luego de los incidentes que hubo días atrás en Lomas de Zamora. Además se cuestionó desde el Gobierno de Buenos Aires la elección del sitio.

Los recursos y personal de seguridad en el acto de cierre de campaña de Javier Milei

Según informó Ámbito, en una nota dirigida a Casa Militar, el gobierno de la provincia de Buenos Aires detalló que estos son los recursos que puso a disposición:

8 unidades antidisturbios de Infantería

3 grupos ROP (establecimiento del orden público – UTOI)

8 motos GPM. Equipo de respuesta rápida.

Personal uniformado estimado: 18 efectivos. Seguridad a los vallados.

Personal y medios para cortes y desvíos de tránsito

4 motos y móviles jurisdiccionales recorriendo las inmediaciones del lugar.

El medio de Buenos Aires indicó que ya desde temprano, el predio estaba rodeado por vallas y camiones de asalto de la Policía Federal Argentina (PFA). Además, que se sumó un vehículo de la Prefectura Naval Argentina.

Se sumará más personal sobre la hora del acto que está programado para iniciar alrededor de las 17. Las palabras de cierre estarán a cargo del presidente de la Nación.

Javier Milei encabezó una reunión de gabinete, antes del acto de campaña

Javier Milei encabezó esta mañana la primera reunión de Gabinete luego de las filtraciones de los audios del extitular del Andis, Diego Spagnuolo y de los que se le atribuyen a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei.

Se trató del primer encuentro junto a su equipo, luego del estallido de presuntas coimas en Discapacidad, un tema que inició el pasado martes 19 de agosto luego de las grabaciones que se divulgaron.

Cuestionamientos de Axel Kicillof por la sede elegida para el cierre de la campaña electoral

Con Noticias Argentinas

La elección de la sede del acto de cierre de campaña bonaerense de La Libertad Avanza, camino a los comicios del domingo por la composición de la Legislatura de la provincia de Buenos Aires, es fuertemente cuestionada por la gobernación a cargo de Axel Kicillof.

Sin embargo, en Casa Rosada no toman en cuenta sus dichos y por estas horas se mantienen firmes en lo organizado. “Si quieren venir, que vengan”, retrucó al respecto una importante voz con acceso al despacho presidencial.

El primero en exponer las dificultades del lugar fue el ministro de seguridad provincial, Javier Alonso, quien alertó que el Club Villa Ángela, ubicado en el barrio Trujui del municipio de Moreno, no cumple con las condiciones de seguridad necesarias para recibir al Presidente.

Según detalló el funcionario bonaerense tiene “múltiples deficiencias en cuanto a infraestructura, accesibilidad y seguridad”, lo que representa un riesgo para los asistentes.

Asimismo, en paralelo al inicio de la reunión de Gabinete, el gobernador Axel Kicillof hizo lo propio a través de un comunicado en el que planteó que «cualquier hecho de desorden o violencia que pueda producirse» durante el acto será responsabilidad directa de Milei. Además, solicitó a los vecinos de ese distrito que no asistan al evento.