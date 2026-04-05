El Gobierno de Javier Milei acelera el armado electoral para 2027: busca cerrar acuerdos con gobernadores

El Poder Ejecutivo nacional ingresa en una etapa de definiciones orientada a la construcción de gobernabilidad de cara al próximo ciclo electoral. En la mesa política de la Casa Rosada se analiza la necesidad de profundizar los vínculos con la oposición dialoguista para garantizar la estabilidad de los indicadores económicos y asegurar las condiciones para la reelección de Javier Milei.

El diagnóstico oficial sugiere que la negociación política debe anticiparse a posibles deterioros de la coyuntura. La estrategia actual contempla la posibilidad de priorizar el control del Ejecutivo Nacional, incluso si esto implica ceder posiciones en disputas territoriales provinciales.

Esta urgencia posee un correlato financiero. El ministro de Economía, Luis Caputo, ha señalado que la previsibilidad política influye directamente en el Riesgo País, según lo publicado por Infobae.

En un contexto de descenso en la recaudación de ARCA y frentes judiciales por el financiamiento universitario, el margen fiscal se presenta como una de las principales preocupaciones de la gestión.

El nuevo mapa de alianzas: Salta, Tucumán y Catamarca

La estrategia diseñada por Eduardo «Lule» Menem prevé un esquema de acuerdos tácticos con gobernadores de provincias como Catamarca, Salta y Tucumán para fortalecer el bloque oficialista en el Congreso.

En cuanto a la Ciudad de Buenos Aires, sectores del oficialismo evalúan la posibilidad de otorgar la prioridad territorial al PRO, ante la actual configuración de imágenes positivas en el distrito. Por otro lado, el Jefe de Gabinete, Manuel Adorni, prepara su informe de gestión ante la Cámara de Diputados, donde deberá responder más de 4.800 preguntas de la oposición.

Control interno y vacantes judiciales

El funcionamiento del Gabinete mantiene un estricto alineamiento con las directivas de la Secretaría General de la Presidencia. Recientemente, la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, desplazó a su jefe de Gabinete tras la falta de notificación interna sobre asuntos personales que afectaban la transparencia de la gestión.

En paralelo, el Gobierno ha puesto como prioridad el avance en el nombramiento de 62 pliegos de jueces. El objetivo es cubrir las vacantes existentes en los tribunales federales para garantizar un marco jurídico previsible en el mediano plazo.