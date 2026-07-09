La foto del 9 de Julio: el nuevo Pacto de Mayo de Javier Milei en Tucumán con la asistencia de Rolando Figueroa y doce gobernadores más

El presidente Javier Milei consiguió la fotografía política que buscaba para relanzar su gestión en un escenario de fuerte contenido histórico. Durante la vigilia del 9 de Julio en la Casa Histórica de Tucumán, el mandatario nacional volvió a reunir a los gobernadores provinciales para reactivar el Pacto de Mayo, exactamente a dos años de su formulación original.

La movida, coordinada a contrarreloj por el flamante jefe de Gabinete, Diego Santilli, y la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, funcionó como un claro mensaje hacia el Congreso de la Nación. El Ejecutivo nacional apura los tiempos para destrabar el paquete de reformas estructurales en carpeta, y para ello consideraba vital escenificar el respaldo de los mandatarios del interior. Rolando Figueroa, gobernador de Neuquén, marcó su presente mientras que Alberto Weretilneck decidió no asistir.

La tracción de la Patagonia en el retrato oficial

El mandatario tucumano, Osvaldo Jaldo, ofició de anfitrión en una ceremonia marcada por el hermetismo y los problemas logísticos de última hora. Aunque el contexto impidió la realización de una mesa de trabajo formal, los armadores de las provincias coincidieron en que el impacto simbólico hacia los mercados y las bancadas legislativas opositoras cumplió con las expectativas oficiales: ”Va a ser una imagen potente”, adelantaban en la previa fuentes de Casa Rosada.

El retrato final en el salón tucumano incluyó a 13 autoridades provinciales, entre quienes destacaron las terminales políticas de la Patagonia, un bloque clave para el futuro de las inversiones energéticas y las reformas tarifarias que se debaten en Buenos Aires:

El bloque Patagonico: el neuquino Rolando Figueroa dio el presente en Tucumán. También se sumaron los gobernadores Ignacio Torres (Chubut) y Claudio Vidal (Santa Cruz).

Patagonico: el neuquino dio el presente en Tucumán. También se sumaron los gobernadores (Chubut) y (Santa Cruz). Los aliados del centro y norte: Asistieron Alfredo Cornejo (Mendoza), Gustavo Sáenz (Salta), Raúl Jalil (Catamarca), Carlos Sadir (Jujuy), Rogelio Frigerio (Entre Ríos), Leandro Zdero (Chaco), Juan Pablo Valdés (Corrientes), Elías Suárez (Santiago del Estero) y la vicegobernadora de Córdoba, Myrian Prunotto.

Los 10 puntos del acta: el reclamo de Milei al Congreso

Durante los primeros minutos de este 9 de julio, el Presidente brindó un discurso centrado en el equilibrio fiscal y el ordenamiento macroeconómico. Milei remarcó que su administración cumplió con las metas de reducción del déficit y exigió reciprocidad institucional a las provincias para avanzar con los diez puntos consagrados en el acta fundacional:

Inviolabilidad de la propiedad privada.

Equilibrio fiscal innegociable en todos los niveles del Estado.

en todos los niveles del Estado. Reducción del gasto público a niveles históricos, con una meta fija en torno al 25% del PBI .

a niveles históricos, con una meta fija en torno al . Educación útil y moderna , con foco en la alfabetización plena y el freno al abandono escolar.

, con foco en la alfabetización plena y el freno al abandono escolar. Reforma tributaria orientada a reducir la presión impositiva y simplificar el comercio.

orientada a reducir la presión impositiva y simplificar el comercio. Rediscusión de la coparticipación federal de impuestos para terminar con los modelos de presión centralistas sobre las provincias.

para terminar con los modelos de presión centralistas sobre las provincias. Compromiso de explotación de los recursos naturales de las provincias (un punto neurálgico para el desarrollo hidrocarburífero y minero regional).

de las provincias (un punto neurálgico para el desarrollo hidrocarburífero y minero regional). Reforma laboral moderna que promueva la inserción en el empleo formal privado.

que promueva la inserción en el empleo formal privado. Reforma previsional que garantice la sustentabilidad del sistema y respete los aportes históricos.

que garantice la sustentabilidad del sistema y respete los aportes históricos. Apertura definitiva al comercio internacional para reinsertar la producción nacional en el mercado global.

Con la foto obtenida y los compromisos renovados bajo la vigilia patria, la Jefatura de Gabinete de Santilli se prepara para encarar el debate parlamentario de agosto, donde el oficialismo buscará transformar este respaldo simbólico en los votos necesarios para suspender las PASO y avanzar con los cambios en las tarifas energéticas.