Cómo Vaca Muerta cambió el crecimiento de Choele Choel, según el intendente Diego Ramello

En el 147 aniversario de esta ciudad de Valle Medio, consolidada hoy como punto estratégico de la Patagonia, su intendente, Diego Ramello refierte a las ventajas y oportunidades de crecimiento de su comunidad.

Vista de la ciudad en su entorno natural. Foto: Florencia Saltos

¿Cuál es la foto de este momento de Choele Choel?

Una que cualquier influencer quisiera publicar en sus redes: la de una ciudad que crece con sus propias fuerzas y herramientas. Choele Choel llega a sus 147 años con obras concretas terminadas y en ejecución en la calle, con todos los servicios que una ciudad eficiente debe ofrecer, con una comunidad que elige quedarse y apostar acá, por lo nuestro. No es una foto de promesas: es la de una ciudad que fue construyendo su presente con trabajo, gestión responsable y austera, y con la convicción de que todas las ciudades rionegrinas merecemos desarrollo de calidad. Choele mira al futuro desde una posición muy sólida.

«Choele diseña, planifica y sueña hoy un futuro desde una posición muy sólida», afirma el intendente Diego Ramello.

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¿El fenómeno Vaca Muerta ha sido decisivo para su crecimiento?

El Valle Medio, y Choele Choel como su centro urbano más dinámico, ocupa un lugar privilegiado en la geografía productiva de la Patagonia. Estamos en el corredor natural entre la zona de extracción hidrocarburífera y los puertos del Atlántico. Eso no es un accidente geográfico: es una oportunidad que hay que saber leer y aprovechar. El tránsito de cargas, la demanda de servicios, la logística asociada a Vaca Muerta generan actividad económica real en nuestra ciudad. Las empresas lo saben, los trabajadores lo saben. Por eso elegimos invertir en infraestructura vial y ordenamiento urbano para estar a la altura de ese rol. Choele reúne la confluencia de las rutas nacionales 22 y 250, un aeropuerto propio y las vías del ferrocarril que están a la espera de una reutilización estratégica. Somos un nodo multimodal natural que la geografía construyó y que nosotros estamos transformando.

«Un alto porcentaje de la obra pública local que se hicieron en los últimos siete años fueron financiadas con recursos propios», remarca Ramello. Foto: Florencia Saltos

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¿Qué ventajas se le presentan a la ciudad para desarrollarse aún más?

Varias. La primera es la escala humana de nuestra ciudad: somos grandes para tener todos los servicios, oferta educativa, producción agrícola de alta calidad, y chicos para que las personas todavía se conozcan, se cuiden y organicen. Eso es un activo que las grandes ciudades perdieron. Después está la institucionalidad: Choele tiene una municipalidad que funciona, planifica y ejecuta. Dejamos atrás la desidia y eso no es menor.

También contamos con la oferta académica de la Universidad Nacional de Río Negro que crece con la carrera de Medicina Veterinaria, la única en la región y que ancla conocimiento y juventud en nuestro territorio. Y tenemos una estructura productiva diversificada: fruticultura, ganadería, agricultura, horticultura, comercio, servicios. No dependemos de una sola variable y eso hace la diferencia.

Otra vista de la ciudad en su aniversario 147. Foto: Florencia Saltos

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¿Y oportunidades?

Las oportunidades están donde confluyen nuestra posición y las tendencias que vienen. El desarrollo de la infraestructura regional —conectividad vial, ferroviaria en perspectiva, logística multimodal— puede posicionar a Choele como un nodo de servicios de escala patagónica. La agroindustria tiene margen de crecimiento si se logran las inversiones energéticas que permitan hacer más eficiente el uso del agua para riego. Tenemos conocimiento de que el Gobierno Provincial está trabajando fuertemente para acceder a créditos internacionales que posibiliten llevar adelante estas obras de infraestructura que marcarán la diferencia.

El turismo de paso y de naturaleza es otro capítulo que todavía está subdesarrollado y lo estamos potenciando. Y hay una oportunidad generacional: retener a los jóvenes que se forman acá, que tienen carreras universitarias disponibles, que pueden imaginar un proyecto de vida en su ciudad. Para eso hay que seguir generando empleo genuino y calidad urbana. Los jóvenes eligen quedarse y eso nos da una perspectiva de futuro impresionante y, a la vez, una enorme responsabilidad que nos gusta enfrentar.

La carrera de Medicina Veterinaria de la UNRN brinda un perfil universitario a la ciudad que tiene impacto en la economía local y regional.