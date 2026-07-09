Un feriado helado en la Patagonia: el 9 de julio trae nevadas en la cordilleras y bajas temperaturas en el Alto Valle

El norte de la Patagonia abre el fin de semana largo del jueves 9 de julio con un escenario meteorológico dividido. El reporte oficial del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) confirma que las condiciones climáticas transitan una ventana de estabilidad temporal en las zonas bajas, mientras que el sector cordillerano experimenta el ingreso de un frente húmedo que reactivó las precipitaciones mixtas.

Las delegaciones viales solicitaron mantener la precaución en las rutas de conectividad turística debido a la acumulación de nieve en las calzadas durante las primeras horas del día. El panorama cambiará de manera rotunda hacia el cierre del feriado, configurando la antesala de un frente de tormentas y viento fuerte que afectará principalmente al área del Comahue de cara al día viernes.

En el Alto Valle, se viene un feriado gris: de cuánto será la minima

En el Alto Valle, el feriado por el Día de la Independencia transcurrirá con un ambiente invernal pero sin mayores complicaciones al aire libre durante las próximas horas:

La temperatura máxima estimada para hoy alcanzará los 13°C, mientras que la mínima se ubicó en los 5°C. El panorama se mantendrá mayormente nublado durante toda la jornada, con baja probabilidad de precipitaciones.

El viento soplará de forma moderada a una velocidad constante de 22 km/h. El escenario se romperá mañana viernes, jornada en la que comenzará un temporal de lluvia continua acompañado por ráfagas severas del sector oeste que alcanzarán los 59 km/h.

La cordillera bajo cero: nieve urbana y precipitaciones persistentes en Neuquén y Río Negro

Los principales destinos turísticos de Neuquén y Río Negro registran condiciones puramente invernales, ideal para los visitantes que arribaron por el fin de semana largo pero con exigencias de cuidado vial.