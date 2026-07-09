¿Choele se ha transformado en una ciudad universitaria?

Por Sara Llanquín Nahuelfil

Hace algunos años, quienes querían estudiar la carrera de Medicina Veterinaria debían dejar Choele Choel para continuar su formación. Hoy, estudiantes de distintos puntos de Río Negro, Neuquén, Chubut y otras provincias llegan a la localidad para cursar una carrera que encontró en el Valle Medio un lugar para crecer. A 16 años de su creación, la carrera cuenta con edificio propio y una comunidad académica que trasciende las aulas.

Medicina Veterinaria cuenta con un edificio académico inaugurado en 2023 y con el Hospital Escuela de Medicina Veterinaria, habilitado en 2016, donde se realizan prácticas y también se brindan servicios mediante un sistema de atención por turnos.





La llegada de la carrera buscaba descentralizar los estudios universitarios de la capital de la provincia, para así garantizar igualdad de condiciones para los rionegrinos. Medicina Veterinaria no solo forma profesionales. También transforma la manera en que Choele se relaciona con el conocimiento, el territorio y las personas que lo habitan. La presencia de estudiantes, docentes e investigadores comenzó a modificar dinámicas sociales, económicas y culturales que hoy forman parte de la cotidianeidad.

El camino para que la carrera se instalara en Choele no fue sencillo. Según explicó Pablo Crowley, médico veterinario, especialista en Salud Pública y docente de la carrera, fue necesario demostrar que la región contaba con características productivas que justificaran la creación de una propuesta académica de este tipo.

La carrera ofrece orientaciones en medicina de grandes animales, medicina de pequeños animales, producción animal y salud pública vinculada al control y calidad de los alimentos.





“¿Por qué Choele? Porque tiene una capacidad productiva sumamente importante en la provincia ganadera y los distintos ciclos productivos. Tiene la posibilidad de mucho crecimiento a nivel productivo: este punto fue decisivo. Después, mucha gente puso a disposición sus animales, campo o chacra como para hacer las prácticas”.

Ese vínculo entre universidad y comunidad continúa hasta hoy y forma parte de una característica que muchos docentes destacan al hablar del crecimiento de la carrera.

Sin embargo, los cambios no se limitan al ámbito académico. Con el paso de los años, la presencia de estudiantes comenzó a reflejarse también en la vida cotidiana de la localidad. Comercios, alquileres, servicios y emprendimientos forman parte de un movimiento que acompaña el crecimiento de la comunidad universitaria. Uno de los ejemplos más visibles es la expansión urbana registrada en sectores cercanos a la universidad y la consolidación del Barrio Universitario, una referencia frecuente cuando se habla del impacto que tuvo la llegada de estudiantes a la ciudad.

La UNRN participa mediante capacitaciones, jornadas, cursos y actividades de extensión orientadas a resolver situaciones concretas en el territorio.



Recorrer los pasillos de la universidad permite observar proyectos de investigación desarrollados por docentes y estudiantes que abordan problemáticas vinculadas al territorio. Detrás de cada trabajo aparecen historias de personas que eligieron este espacio para formarse, enseñar, investigar y construir proyectos de vida. Pero la transformación también puede verse desde otra perspectiva: la de quienes llegaron.

Según un relevamiento realizado para esta nota entre estudiantes de la carrera, la tranquilidad, la naturaleza, la Isla 92, los espacios verdes y el río aparecen de manera recurrente entre quienes eligieron la localidad para estudiar. Lo que para algunos comenzó como un destino académico terminó convirtiéndose en un lugar de pertenencia. Las plazas, la biblioteca, los supermercados y los encuentros cotidianos forman parte de una experiencia universitaria que también se construye fuera del aula.

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