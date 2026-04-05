Escenario político: el impacto del caso Manuel Adorni en el Gabinete y la tensión en la Corte Suprema

La gestión nacional atraviesa una etapa marcada por la centralidad de la situación judicial del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y las repercusiones de la interna en el Poder Judicial. Mientras el Poder Ejecutivo mantiene el respaldo al funcionario, el escenario legislativo y los indicadores económicos de marzo presentan nuevos desafíos para la administración de Javier Milei.

Tras tres semanas de cuestionamientos, el Gobierno ratificó la continuidad de Manuel Adorni en su cargo. Sin embargo, la dinámica habitual de comunicación oficial se ha visto alterada por la suspensión de las conferencias de prensa diarias.

La defensa técnica del funcionario, a cargo del estudio Ledesma, centra su estrategia en documentar el origen de los fondos para la adquisición de una propiedad en el barrio de Caballito. Según el descargo preliminar, la operación se habría financiado mediante un préstamo de 200.000 dólares otorgado por particulares.

No obstante, la falta de coincidencia entre los ingresos declarados y la evolución patrimonial reciente continúa bajo análisis de la Oficina Anticorrupción.

Tensión institucional en la Corte Suprema

La crisis política del Ejecutivo ha coincidido con una profundización de las diferencias internas en el Palacio de Justicia entre los magistrados Horacio Rosatti, Ricardo Lorenzetti y Carlos Rosenkrantz.

Reforma de selección: Una propuesta de Rosenkrantz y Lorenzetti busca limitar la discrecionalidad en la designación de jueces, un punto de fricción dado que procesos actuales bajo el sistema vigente involucran a familiares de integrantes del tribunal.

Una propuesta de Rosenkrantz y Lorenzetti busca limitar la discrecionalidad en la designación de jueces, un punto de fricción dado que procesos actuales bajo el sistema vigente involucran a familiares de integrantes del tribunal. Relación con el Ministerio: El desembarco de Juan Bautista Mahiques en la cartera de Justicia ha generado un reordenamiento de los vínculos con Comodoro Py, en un contexto donde se evalúa la posibilidad de adelantar la elección de autoridades de la Corte Suprema, prevista originalmente para el próximo año.

Indicadores económicos y pérdida de poder adquisitivo

En el plano macroeconómico, el ministro Luis Caputo ha proyectado que los resultados de estabilización definitivos se consolidarán en el primer semestre de 2026. Los datos del primer trimestre de 2025 reflejan una situación compleja:

Inflación: Se mantiene en un piso cercano al 3% mensual .

Se mantiene en un piso cercano al . Recaudación: Registró el nivel más bajo para un primer trimestre en los últimos 15 años.

Registró el nivel más bajo para un primer trimestre en los últimos 15 años. Ingresos: Informes técnicos detallan una caída real del 24% en el poder de compra de los jubilados y del 7% en el sector privado respecto al año anterior.

Agenda legislativa y tablero electoral

Esta semana, el oficialismo buscará avanzar en el Congreso con el tratamiento de la Ley de Glaciares. En paralelo, el Gobierno diseña un proyecto de reforma política que contempla la eliminación de las PASO y cambios en el financiamiento de los partidos, con el objetivo de modificar el sistema de competencia electoral.

Ante la posibilidad de un adelantamiento de los comicios, sectores de la oposición liderados por figuras como Sergio Uñac y con el respaldo de Cristina Kirchner, han comenzado a gestionar una reorganización interna del Partido Justicialista prevista para finales de este año.

Con información de Infobae y La Nación.