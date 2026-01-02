ESCUCHÁ RN RADIO
SUSCRIBITE Diario papel
Política

El Gobierno de Javier Milei aplazó el freno a las contrataciones estatales y fijó nuevas condiciones

Un decreto prorrogó la suspensión de contrataciones en el sector público nacional, con excepciones y condiciones para nuevas altas.

Redacción

Por Redacción

Federico Sturzenegger, ministro de Desregulación del Estado. Foto: Archivo.

Federico Sturzenegger, ministro de Desregulación del Estado. Foto: Archivo.

El Gobierno Nacional extendió la suspensión de las contrataciones en el sector público. La decisión se formalizó con un decreto publicado en el Boletín Oficial y se inscribe en la política de reducción de la planta estatal.

Nuevo decreto del Gobierno limita contrataciones públicas

La medida alcanza a todas las jurisdicciones y entidades del Sector Público Nacional. El texto establece que “no podrán realizar designaciones ni contrataciones de personal, bajo ninguna modalidad”.

La disposición quedó plasmada en el decreto 934/2025, que detalla el alcance de la prohibición. El Gobierno precisó que rige para distintas formas de vinculación laboral dentro del Estado.

El freno incluye las plantas transitorias y los contratos bajo la Ley Marco de Empleo Público. También abarca contratos laborales, locaciones de servicios profesionales y designaciones transitorias en cargos de planta permanente.

El decreto fue publicado en el Boletín Oficial.

La norma suma además las contrataciones financiadas por estatutos especiales o por fuentes extrapresupuestarias. El esquema busca limitar el crecimiento de la estructura estatal en diferentes áreas.

Ajuste en el Estado: se extiende la suspensión de ingresos

El decreto fija excepciones para áreas consideradas estratégicas o con regímenes especiales. Entre ellas se incluyen universidades nacionales, Fuerzas Armadas y Fuerzas de Seguridad, y el Servicio Penitenciario Federal.

También quedaron contemplados el Sistema Nacional de Manejo del Fuego y el Cuerpo de Guardaparques Nacionales. Se suman hospitales nacionales, institutos de investigación del Ministerio de Salud y personal de gabinete.

En los casos exceptuados, cada incorporación deberá respetar una relación de dos bajas por cada alta. Se computan renuncias, jubilaciones, desvinculaciones o finalización de contratos ocurridas durante 2026.

El texto aclara que no se consideran las bajas por planes de retiro voluntario o acuerdos de desvinculación. Además, cada alta requerirá validación previa de la Secretaría de Transformación del Estado y Función Pública.

Con información de Agencia de Noticias Argentinas.


Temas

Gobierno Nacional

Javier Milei

Nación

El Gobierno Nacional extendió la suspensión de las contrataciones en el sector público. La decisión se formalizó con un decreto publicado en el Boletín Oficial y se inscribe en la política de reducción de la planta estatal.

Registrate gratis

Disfrutá de nuestros contenidos y entretenimiento

Suscribite por $1500 ¿Ya estás suscripto? Ingresá ahora

Últimas noticias

Comentarios