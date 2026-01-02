Oficializaron las subas salariales en el Gobierno: habrá aumentos para altos cargos, pero no para Javier Milei ni Victoria Villarruel

El Gobierno nacional oficializó un aumento salarial para los altos funcionarios del Poder Ejecutivo, aunque aclaró que la medida no se aplicará al presidente Javier Milei ni a la vicepresidenta Victoria Villarruel. La decisión quedó plasmada en el Decreto 931/2025, publicado en el Boletín Oficial.

Según se informó, la actualización alcanza a ministros, secretarios, subsecretarios y funcionarios de rango equivalente, cuyos salarios permanecían congelados desde diciembre de 2023. Sin embargo, no se precisó el porcentaje exacto del incremento que percibirán a partir de este mes.

El decreto establece que se trasladará a estos cargos el porcentaje acumulado de los aumentos salariales negociados por la Comisión Negociadora del Convenio Colectivo de Trabajo General para la Administración Pública Nacional, correspondientes a acuerdos celebrados entre enero de 2024 y julio de 2025.

Además de la actualización salarial, la normativa instruyó a la Secretaría de Transformación del Estado y Función Pública a avanzar en un nuevo esquema de empleo público. Entre los lineamientos se mencionan mecanismos de ingreso por mérito, evaluaciones periódicas de desempeño y sistemas de remuneración vinculados a responsabilidades y funciones.

Milei y Villarruel, excluidos del aumento salarial

El texto oficial remarca que los incrementos no serán retroactivos y excluye expresamente a los cargos de Presidente y Vicepresidente de la Nación. Desde el Ejecutivo subrayaron que esta excepción se enmarca en la política de austeridad impulsada desde el inicio de la gestión.

En los considerandos del decreto, el Gobierno justificó la decisión en el prolongado congelamiento salarial y en el saneamiento de las cuentas públicas alcanzado durante la actual administración. En ese sentido, destacaron la acumulación de 22 meses consecutivos de superávit fiscal y una mejora en indicadores sociales hacia fines de 2025.

No obstante, la norma incorpora una cláusula de contingencia: si el Ministerio de Economía detectara públicamente un déficit fiscal financiero acumulado, los aumentos quedarán automáticamente congelados y se suspenderá la aplicación de futuras subas, aun cuando ya hubieran sido aprobadas.

Javier Milei.

Un llamado a replicar la medida en todo el país

El decreto invita a los poderes Judicial y Legislativo, así como a las provincias, municipios y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a replicar el esquema de congelamiento de retribuciones para sus autoridades en caso de desequilibrios fiscales.

Al mismo tiempo, se derogó una norma vigente desde marzo de 2024 que había fijado el congelamiento total de los sueldos políticos como parte del ajuste inicial de la gestión.