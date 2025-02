El gobierno de Javier Milei ordenó la intervención de la OA por el escándalo con $LIBRA

Este sábado, apareció el empresario y creador de $LIBRA, Hayden Davis. El CEO de Kelsier Ventures reveló que era asesor de Javier Milei y apuntó contra el equipo del presidente por el desplome del memecoin en el mercado. Además, desvinculó del proyecto a Julian Peh, el dueño de KIP Protocol. Después de su testimonio, el gobierno desminitió las acusaciones y anunció la intervención de la Oficina Anticorrupción (OA).

En un comunicado y después video que Davis, la empresa detrás de $LIBRA brindó sus primeras declaraciones oficiales después del escándalo cripto de este viernes.

«A pesar de su compromiso, Milei y su equipo cambiaron su posición inesperadamente, retiraron su apoyo y borraron toda la promoción que hicieron en redes sociales», mencionaron desde la empresa y apuntaron contra el comunicado que publicó el presidente cinco horas después, tratando de «estafadores» a las compañías detrás del token.

Davis negó que LIBRA haya sido una estafa digital y desligó a Peh de la abrupta caída que tuvo el memecoin que hizo en el mercado se perdieran más de U$S 4.4 mil millones. «Solo puedo asumir que los socios de Milei intentaron culpar a Julian para protegerse», enfatizó.

En este sentido, responsabilizó a Milei y su entorno por la abrupta caída $LIBRA, ya que su cambio de posición generó «pánico» en el mercado y una «catastrófica» baja en el valor del memecoin.

Qué dijo el gobierno de Javier Milei después de los comunicados de Davis y Peh

La Oficina del Presidente, la cual no está oficializada como vocería de Javier Milei pero señalada desde el propio gobierno como cuenta gubernamental, brindó más detalles del encuentro entre el presidente con las empresas detrás de $LIBRA.

«El pasado 19 de octubre el Presidente Javier Milei mantuvo un encuentro con los representantes de KIP Protocol en Argentina en el que se le comentó la intención de la empresa de desarrollar un proyecto llamado ‘Viva la Libertad’ para financiar emprendimientos privados en la República Argentina utilizando tecnología blockchain», indicaron.

De ese encuentro, además de Milei, participó el vocero presidencial, Manuel Adorni, y los representantes de la empresa KIP Protocol, Mauricio Novellli y Julian Peh.

En este contexto, desde el gobierno informaron que el 30 de enero de 2025, Milei tuvo otra reunión con Hayden Mark Davis, quien -según le dijeron desde KIP Protocol- proovería la «infraestructura tecnológica» para su proyecto.

«El Sr. Davis no tuvo ni tiene ninguna vinculación con el gobierno argentino y fue presentado por los representantes de KIP Protocol como uno de sus socios en el proyecto», aseguraron.

Esa misma fecha, Milei compartió en X una foto con Davis, en donde comentó que el empresario lo estuvo «asesorando sobre el impacto y las aplicaciones de la tecnología blockchain e inteligencia artificial en el país».

LA TECNOLOGÍA ES ALIADA DE LA LIBERTAD



Hoy mantuvimos una muy interesante charla con el empresario Hayden Mark Davis, quien me estuvo asesorando sobre el impacto y las aplicaciones de la tecnología blockchain e inteligencia artificial en el país. Seguimos trabajando para… pic.twitter.com/LOX4xiyzhA — Javier Milei (@JMilei) January 30, 2025

Con respecto a la publicidad que hizo Javier Milei de $LIBRA, desde el gobierno detallaron que el presidente hizo una publicación del «proyecto de KIP Protocol» y que no formó parte de «ninguna instancia del desarrollo de la criptomoneda».

«Luego de las repercusiones que el lanzamiento del proyecto tuvo y para evitar cualquier especulación y no darle mayor difusión, decidió eliminar la publicación», indicaron. Según The Kobeissi Letter, uno de los medios más leidos sobre mercados de capitales globales, «en 5 horas, se borraron más de U$S 4.4 mil millones de capitalización de mercado».

El gobierno decidió que en el escándalo intervenga la Oficina Anticorrupción (OA) para que «determina si existió una conducta impropia por parte de algún miembro del Gobierno Nacional, incluido el propio presidente».

A su vez, se creará una Unidad de Tareas de Investigación (UTI) en la órbita de la Presidencia de la Nacion, compuesta por representantes de los organismos con competencias vinculadas a los criptoactivos, actividades financieras, lavado de activos, y otras áreas relacionadas.

La información de su investigación respecto a $LIBRA será entregada a la Justicia para que determine si «si alguna de las empresas o personas vinculadas con el proyecto de KIP Protocol cometieron un delito».