Tras el escándalo con Javier Milei, la empresa se desligó de la caída de $LIBRA: «KIP fue invitado después»

El responsable de KIP Protocol, Julian Peh se despegó de la caía de la plataforma $LIBRA que fue promovida por Milei a través de su cuenta de X momentos antes de su caída. “Milei tuiteó al respecto. En ese momento, KIP no tuvo participación en el lanzamiento, ya que nuestro papel siempre fue después del lanzamiento”, expresó.

Peh sacó un comunicado oficial en la cuenta de KIP Protocol en dónde aclaró que fueron invitados por Hayden Davis, el iniciador del proyecto después de su lanzamiento. “KIP fue invitado después del lanzamiento para administrar/supervisar la selección de proyectos tecnológicos financiados y proporcionar infraestructura técnica para iniciativas de IA”, dijo.

“Como empresa tecnológica, nuestro enfoque sigue estando en la innovación y la infraestructura, nunca en los lanzamientos de tokens”, aseguró. Además, dejó en claro que tanto el como su personal sufrieron amenazas tras el escándalo.

“KIP ha asumido mucho, incluso amenazas, tanto a mi como a al personal, pero no estuvimos involucrados en el lanzamiento, no manejamos ningún token ni SOL”, sentenció.

“Todos los detalles relacionados con los tokens deben dirigirse a Kelsier. No obtuvimos ni un centavo de la actividad de hoy”, subrayó Peh en el comunicado.

Finalmente, relató que hubo conversaciones con Kelsier y que todas las tarifas de creación de mercado se destinarán a una fundación en Argentina.

Fuente: Noticias Argentinas.

Escándalo cripto: cómo se conocieron Javier Milei y Julian Peh

Según consta en el registro de audiencias, el presidente se entrevistó con Peh el sábado 19 de octubre de 20204 en el hotel Libertador, lugar que fue búnker de campaña de La Libertad Avanza y hasta el hogar del libertario en sus primeros meses de mandato.

La gestión de Milei había empezado con polémica por esta decisión de radicar en un hotel y no Olivos, dado que implicaba un gasto más en el Estado y además que, ya que no es un lugar gubernamental, no hay registro de quién visita al Presidente.

Curiosamente, este encuentro sí fue registrado: según reveló Letra P, esta reunión sí se encuentra e incluyó también la presencia del vocero presidencial, Manuel Adorni.

Milei y Adorni fueron a participar del evento privado Tech Forum Argentina, cuya empresa organizadora, Tech Forum SRL, se creó dos meses antes de su realización por un trader y un youtuber.

«Su Excelencia (sic) compartió su rebosante optimismo sobre que la IA sea una fuerza positiva a pesar de los riesgos, y expresó su apoyo para que implementemos nuestras soluciones y hagamos mucho más en Argentina«, publicó en sus redes el CEO después del encuentro

«Tenemos algo grande en gestación para Argentina y LATAM, así que esté atento a este espacio», concluyó.

En su promoción, el presidente anunció que este proyecto privado «se dedicará a incentivar el crecimiento de la economía argentina, fondeando pequeñas y medianas empresas y emprendimientos argentinos«.