Fran Fijap, Ape y Clemente: los influencers que confiaron en la «memecoin» que promocionó Milei y perdieron millones

El escándalo cripto que desató Javier Milei tuvo impacto internacional. Varios influencers salieron a quejarse, completamente furiosos, por haber invertido cientos de dólares en la criptomoneda que promocionó el mandatario y haberlo perdido todo. Quiénes son los famosos afectados.

«Nunca confíen en un argentino»: los influencer que perdieron todo por invertir en $LIBRA

Este viernes por la noche el presidente Javier Milei se vio vuelto en un gran escándalo que tuvo impacto internacional. El mandatario promocionó una «memecoin», en la cual miles de personas invirtieron su dinero. Horas después, la cotización de $Libra se desplomó: pasó de valer U$S 4,97 a U$S 0,99. Ante la caída, la mayoría de los inversores lo perdieron todo.

Una de las primeras figuras públicas en demostrar su apoyo a la cripto promocionada por el presidente fue Fran Fijap, reconocido influencer libertario. «Gracias Javito, con vos me hice la casa», había festejado el youtuber, quien compró US$4.140 de la criptomoneda $LIBRA.El joven adjuntó una captura de pantalla de sus supuestos $3420.30 dólares ganados. Sin embargo, cuando se desplomó el valor de la moneda virtual Fijap borró el tuit.

Otro de los influencers que apostó por esta moneda fue Ape, un influencer financiero estadounidense, quien asegura haber quedado en bancarrota. «¡Estoy en quiebra! ¡Estoy jodidamente quebrado! ¡Te voy a encontrar, me rompiste, no tengo nada! ¡Voy a tener que vender mi Rolex, todas mis mierdas. Me robaron, todos ustedes me robaron! ¡Y te voy a encontrar, te voy a encontrar!», gritó el influencer en un video que publicó en sus redes sociales, donde se lo ve completamente sacado.

I GOT RUGGED BY $LIBRA 🤬



THESE POOR COUNTRIES LIKE ARGENTINA NEED TO STOP FARMING CRYPTO TWITTER



CANCEL PUMP & DUMPS 2025! pic.twitter.com/pxp1FxvuK0 — Ape (@ApeMP5) February 15, 2025

Horas más tarde, Ape publicó un vídeo hablando en español donde fue aún más duro con el presidente. «El presidente de Argentina es un requete pinga y ahora no tengo dinero ¡La puta!», dijo en el vídeo. Por su parte, el «trader» chileno que reside en Estados Unidos, Clemente, también se mostró furioso con Javier Milei.

YO NO TENGO DIÑERO AHORA 😹😹



y si, yo soy hispano pic.twitter.com/x3R4ZrUuBr — Ape (@ApeMP5) February 15, 2025

«Nunca confíen en un argentino porque son una mierda», dijo sin tapujos. «Andate a la mierda Milei, hijo de puta, pensé que esa mierda era real. Invertí mucho. Nunca voy a ir a Argentina de nuevo, voy a ir a Chile que es un país mucho mejor, vayanse a la mierda«, concluyó.