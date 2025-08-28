El gobierno de Javier Milei se prepara para presentar la denuncia contra Spagnuolo por las presuntas coimas en Discapacidad

Después de que Javier Milei desmintiera las acusaciones de presuntas coimas del exdirector de Discapacidad, el Gobierno confirmó que ya prepara una denuncia formal y directa contra Diego Spagnuolo. Aún no se conoce una fecha o un plazo en la que se pueda formular, pero aseguran que están juntando las pruebas necesarias para confirmar lo expresado por el presidente.

«Javier se adelantó un poco al decirlo, pero es cierto», aseguró una fuente de la Casa Rosada a Infobae. Tras esto reveló que todavía se «está analizando qué elementos tenemos. Primero tenemos que tener pruebas contundentes. La denuncia se va a hacer, pero todavía no».

Según lo resaltado en la Casa Rosada, todo depende de los datos que arroje la auditoría interna que el Gobierno indicó en la ANDIS. En caso de que se detecten «anomalías o incumplimientos a la normativa vigente, el interventor deberá informar con precisión su gravedad económica o han ocasionado sobre la gestión desarrollada».

En las últimas hora revelaron un dato que arrojó la intervención en el organismo en base al análisis de compras de Andis y el Ministerio de Salud en siete medicamentos. «En el medicamento PEG Asparaginasa, medicamento contra la leucemia linfoblástica aguda, se pagaba un 27% más caro que en el Ministerio», informaron al sitio Infobae.

De igual manera la intervención de la Agencia de Discapacidad prevé tener datos más concluyentes para la semana que viene. Este proceso está siendo liderado por Alejandro Vilches, nuevo interventor designado por Javier Milei.

Desde Infobae resaltaron que todavía no está clara cuál va a ser la línea rectora que rija la demanda contra Spagnuolo, pero un abogado con cercanía al Gobierno expresó: «Spagnuolo podría decir que los audios fueron grabados clandestinamente, que fueron editados y que viola su derecho a la intimidad. Si en uno de esos audios habló con un abogado, como sugieren algunas versiones, podría decir que ese abogado está violando su Ley de Ética Profesional».

El oficialismo cerró filas y apuntó contra una «operación política»

Si bien el Presidente había esquivado hasta ahora referirse directamente al asunto, días atrás había retuiteado un mensaje de Eduardo «Lule» Menem, quien habló de una «burda operación política» destinada a perjudicar a la gestión. Ese respaldo fue replicado también por Martín Menem, titular de la Cámara de Diputados, y por la secretaria General de la Presidencia.

El propio vocero presidencial, Manuel Adorni, fue consultado esta semana y aunque evitó nombrar a los involucrados, marcó posición sobre la veracidad de las denuncias.

En paralelo, el ministro del Interior, Guillermo Francos, calificó el episodio como una maniobra política sin sustento.

En ese contexto, Milei eligió confrontar públicamente por primera vez con Spagnuolo, en un intento por despejar las dudas que rodean al oficialismo en plena campaña.