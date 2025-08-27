«Es una operación política»: Guillermo Francos fue tajante sobre las denuncias de coimas en Discapacidad

En el cierre de su informe de gestión en el Congreso, el jefe de Gabinete Guillermo Francos negó las presuntas coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) y apuntó contra un sector de la política. “Mientras que el Congreso Nacional sancionaba una Ley de emergencia en discapacidad, que implica el despliegue de recursos económicos que el Estado hoy no dispone, se orquestó una operación política divulgando unos supuestos audios del ex titular de la Agencia Nacional de Discapacidad”, expresó.

Escándalo en Discapacidad: Francos defendió al Gobierno y denunció maniobras políticas

Francos sostuvo que “tanto la aprobación de leyes que demandan recursos que quiebran el equilibrio fiscal como la difamación de funcionarios con acusaciones no fundamentadas forman parte de un mismo patrón”. En este contexto, aseguró que esas maniobras “ya no tienen lugar en esta nueva Argentina”.

El funcionario remarcó que el Gobierno responderá “con transparencia y respetando la división de poderes”, al tiempo que cuestionó el accionar opositor.

Diego Spagnuolo fue removido de su cargo en la Agencia de Discapacidad.

Por estos motivos, sostuvo que «hemos decidido remover al titular de la ANDIS (Diego Spagnuolo), además de intervenir el organismo para garantizar su correcto funcionamiento”.

La intervención de la ANDIS y los pasos que anunció el Gobierno

El jefe de Gabinete explicó que la intervención tendrá como objetivo llevar adelante “una profunda auditoría y los sumarios administrativos correspondientes con énfasis en el sistema de compras y contrataciones”. Además, aseguró que la Justicia ya se encuentra trabajando para esclarecer los hechos.

“Nosotros estamos para sacar la Argentina adelante”, señaló Francos en su exposición, subrayando que las acusaciones de corrupción forman parte de una operación política. También vinculó la difusión de los audios con un intento de desestabilizar la gestión.

El funcionario hizo hincapié en que las denuncias se dan en un contexto electoral. “El modus operandi populista que aparece con más fuerza cuando se acercan las elecciones y que esconde el deseo de conservar privilegios detrás de fines loables es una práctica que estamos desmantelando”, afirmó.

El jefe de Gabinete cerró su informe insistiendo en que el Gobierno “no permitirá maniobras que comprometan la estabilidad fiscal ni que se utilicen las necesidades sociales con fines políticos”.