Javier Milei habló por primera vez de las presuntas coimas en la ANDIS y desmintió a Spagnuolo: «Lo vamos a llevar a la Justicia»

A días de las elecciones, Milei negó las denuncias de corrupción en la ANDIS. Foto: gentileza Clarin.

Javier Milei rompió el silencio sobre las denuncias de presuntas coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) y negó de manera categórica las acusaciones que lo vinculan con maniobras de corrupción. «Todo lo que dice Spagnuolo es mentira. Lo vamos a llevar a la Justicia y vamos a probar que mintió», afirmó durante la caravana que encabezó en Lomas de Zamora, en plena campaña electoral rumbo al 7 de septiembre.

Según Infobae, la declaración se produjo cuando un cronista lo interpeló en medio del saludo a la militancia, acompañado por su hermana Karina Milei —también mencionada en los audios filtrados— y por José Luis Espert, primer candidato a diputado nacional por Buenos Aires del oficialismo.

El caso estalló tras la difusión de grabaciones atribuidas a Diego Spagnuolo, ex titular de la ANDIS, en las que se describía un presunto sistema de retornos en la contratación de proveedores vinculados a medicamentos. En esas conversaciones también aparecían señalados funcionarios y dirigentes cercanos al Gobierno.

El oficialismo cerró filas y apuntó contra una «operación política»

Si bien el Presidente había esquivado hasta ahora referirse directamente al asunto, días atrás había retuiteado un mensaje de Eduardo «Lule» Menem, quien habló de una «burda operación política» destinada a perjudicar a la gestión. Ese respaldo fue replicado también por Martín Menem, titular de la Cámara de Diputados, y por la secretaria General de la Presidencia.

El propio vocero presidencial, Manuel Adorni, fue consultado esta semana y aunque evitó nombrar a los involucrados, marcó posición sobre la veracidad de las denuncias.

En paralelo, el ministro del Interior, Guillermo Francos, calificó el episodio como una maniobra política sin sustento.

En ese contexto, Milei eligió confrontar públicamente por primera vez con Spagnuolo, en un intento por despejar las dudas que rodean al oficialismo en plena campaña.