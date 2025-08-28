«El Presidente no debió haber confiado»: Guillermo Francos sobre Spagnuolo y las presuntas coimas en Discapacidad

El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, se refirió al escándalo sobre las presuntas coimas en Discapacidad y el vínculo entre Diego Spagnuolo y Javier Milei. Además, reconoció que existieron visitas a la Quinta de Olivos y respaldó a “Lule” Menem, uno de los involucrados en la causa.

Según expresó Francos, Javier Milei es una “persona absolutamente honesta y transparente”. Al ser consultado por el entorno del Presidente remarcó sobre Diego Spagnuolo: “No sé si era cercano pero lo conoce al Presidente y ha ido varias veces a las reuniones de ópera que hace el Presidente con algunas personas en Olivos. Si el Presidente confiaba en él, bueno no debió haber confiado”.

Y manifestó: «Cuando uno ve que en 24 horas aparecen los audios en un canal de streaming absolutamente pagado para ser opositor al Gobierno horas antes de que se trate el proyecto de discapacidad, y hay un diputado (Leandro Santoro) que hace un discurso encendido y preparado y Dalbón hace la denuncia penal. Habla de que es una operación armada por el kirchnerismo”, en Radio Mitre.

Guillermo Francos hizo referencia a los dichos de Martín Menem sobre Karina Milei y Lule Menem

Además, Guillermo Francos respondió “las manos en el fuego por Lule Menem” y dijo: “Yo no tengo nada que reprocharle. Esto de preguntar si uno pone las manos en el fuego no tiene sentido. Yo lo conozco del trabajo en la gestión y desde el tiempo que lo conozco me parece una persona irreprochable. Como funcionario me parece una persona de confianza”.

“Es una operación política en momentos de campaña electoral como esperábamos. Ninguno de nosotros somos giles, sabíamos que en época de campaña iban a venir este tipo de ataques. Ahora nos hacen denuncias por todo. Después veremos cuál es el resultado y si la gente les cree», aclaró al apuntar conta el kirchnerismo.