El Gobierno define la agenda legislativa con la Reforma Laboral a la cabeza: cuáles son las prioridades

El Gobierno de Javier Milei avanzó en la definición de la agenda legislativa que marcará el inicio del año parlamentario, con la Reforma Laboral como eje central y una serie de proyectos que serán tratados en sesiones extraordinarias y luego en el período ordinario. La planificación fue delineada por el equipo político del presidente, con foco en febrero y proyección hacia marzo.

Reforma Laboral y sesiones extraordinarias concentran la estrategia del Gobierno

Según informó Infobae, la mesa política del oficialismo estableció criterios para priorizar iniciativas que puedan aprobarse con rapidez, mientras otras quedarán postergadas para después del 1 de marzo. El esquema contempla una actividad legislativa intensa, aunque con un temario acotado en relación con los días disponibles para sesionar.

La Reforma Laboral ocupa el primer lugar entre los objetivos del Ejecutivo y concentra las principales gestiones políticas. El ministro del Interior, Diego Santilli, inició reuniones con gobernadores para abordar los reparos sobre el capítulo tributario, especialmente la reducción del Impuesto a las Ganancias a las sociedades y su impacto en la recaudación provincial.

La administración de Javier Milei activó negociaciones políticas para avanzar en febrero con proyectos centrales.

En paralelo, la jefa del bloque de La Libertad Avanza en el Senado, Patricia Bullrich, y el titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem, mantienen contactos con bloques aliados. La discusión interna gira en torno a ceder o no ante los planteos provinciales. “Están en contra de la baja de impuestos. Es sencillamente una locura”, expresó un integrante de la mesa chica citado por Infobae.

Emergencia Ígnea, Ley de Glaciares y acuerdos internacionales en debate

Mientras el debate continúa sin definiciones formales, desde el Ejecutivo admiten que el tema sigue abierto. “Estamos debatiéndolo. No definimos nada todavía”, señaló una fuente oficial ante Infobae, en referencia a los posibles cambios en el dictamen que impulsa el Gobierno.

La administración libertaria accedió al pedido de gobernadores patagónicos y firmó un Decreto de Necesidad y Urgencia para declarar la Emergencia Ígnea. La medida habilita modificaciones presupuestarias y un refuerzo de partidas destinadas al combate de incendios forestales en el sur del país.

Otro de los puntos que el oficialismo busca tratar en febrero es la adecuación de la Ley de Glaciares, impulsada por un grupo de gobernadores encabezado por Marcelo Orrego (San Juan) y Raúl Jalil (Catamarca). El proyecto podría debatirse junto con la Reforma Laboral, con una sesión prevista para el miércoles 11 de febrero en el Senado.

Además, La Libertad Avanza evalúa que ambas cámaras sesionen en paralelo. Mientras el Senado abordaría la Reforma Laboral y la Ley de Glaciares, Diputados podría tratar el acuerdo comercial entre la Unión Europea y el Mercosur, además de otros proyectos que integran el temario legislativo.