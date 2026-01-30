Diego Santilli se reúne con el gobernador de Corrientes para sumar votos para la reforma laboral de Javier Milei

El ministro del Interior, Diego Santilli, viajó este viernes la provincia de Corrientes para reunirse con el gobernador Juan Pablo Valdés. El encuentro forma parte de la ronda de viajes que ya realizó el funcionario en busca de apoyos para la reforma laboral.

Santilli en busca de votos

El horario del encuentro entre el mandatario provincial y el funcionario de Javier Milei aún no se definió, pero se realizará este viernes. Fuentes oficiales indicaron: «Buscamos avanzar en la aprobación de la reforma laboral, la Ley de Glaciares, el acuerdo con el Mercosur y la ley Penal Juvenil».

Diego Santilli ya realizó varios viajes durante el mes, uno de ellos fue a Neuquén. Según lo expresado por el funcionario, hasta el momento consiguió el respaldo de ocho gobernadores: Rogelio Frigerio (Entre Ríos); Alfredo Cornejo (Mendoza); Leandro Zdero (Chaco); Gustavo Sáenz (Salta); Marcelo Orrego (San Juan), Rolando Figueroa (Neuquén), Alberto Weretilneck (Río Negro) e Ignacio Torres (Chubut).

Sin embargo una porción de los gobernadores aliados se muestran reticentes al artículo tributario de la reforma laboral, en especial aquel que trata sobre la reducción pensada en Ganancias para las sociedades, lo que podría afectar la recaudación de las provincias.

Según lo informado, los gobernadores aliados quieren compensar la disminución que tendrán sus arcas por la rebaja de ganancias a las sociedades (del 35% al 31,5%), ya que con esa disminución las provincias perderán 1,2 billones de pesos.

Con información de Noticias Argentinas