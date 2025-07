El Gobierno dice que la sesión en el Senado es ilegal e irá a la Justicia: «Una suerte de golpe institucional»

El gobierno nacional anticipó que desconocerá las leyes que se discutían este jueves en el Senado nacional y que acudirá a la justicia porque considera que la sesión que se está desarrollando es ilegal.

“El Gobierno no va a dar por válida la sesión y la va a judicializar”, aseguró el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, mientras se reunía el quórum en la Cámara Alta.

Desde las primeras horas del día el Poder Ejecutivo salió a instalar la idea de que las leyes que podrían sancionarse hoy en la Cámara de Senadores son ilegítimas porque considera que la convocatoria a sesión no se ajustó al reglamento.

Francos denunció que “si se reúne el Senado de manera antirreglamentaria y si se pretenden tratar leyes con despachos que no son legítimos, es una suerte de golpe institucional”.

Por qué el Gobierno dice que la sesión en el Senado es ilegal

En la visión del oficialismo, el despacho que se trata no es válido porque la Comisión de Presupuesto se “autoconvocó” y no fue llamada por su presidente, el libertario Ezequiel Atauche.

“La comisión emitió despachos que no son válidos porque la sesión no estaba citada legítimamente”, enfatizó Francos.

Del debate saldría la aprobación de las leyes que ordenan el aumento de jubilaciones, la prórroga de la moratoria y la declaración de la emergencia en discapacidad. En un segundo plano se les daría media sanción a los proyectos impulsados por los gobernadores de reparto de ATN y fondos fiduciarios.

Francos explicó que de aprobarse los tres primeros proyectos el gobierno los declarará ilegales y acudirá a la justicia. Sobre los dos restantes señaló que se aguardará su posterior trámite en diputados para luego actuar.

Malestar en el Gobierno por el accionar de Villarruel

Dados los planteos de irregularidad sobre la sesión, las miradas del Ejecutivo se posaron sobre el accionar de la vicepresidenta, Victoria Villarruel que debía habilitar la sesión.

Al momento de reunirse el quórum Villarruel se presentó en el recinto y habilitó la sesión, lo cual derivó en una serie de críticas de voces del oficialismo.

Francos reveló que en la previa tuvo una conversación con la vicepresidenta en la cual ella le comunicó que abriría la sesión: “Me dijo que si no la presidía ella, o el senador (Bartolomé) Abdala el kirchnerismo se iba a apropiar de la presidencia y que en consecuencia era mejor que sea ella la que encabece”.

Sin embargo, desde las más altas esferas del Ejecutivo salieron con los tapones de punta contra Villarruel.

“Hoy el kirchnerismo planea un golpe institucional en el Senado, plantándole a la Vicepresidente una sesión autoconvocada para arrebatarle el poder a la Presidencia del Senado y agujerear los éxitos económicos del gobierno que tanto nos han costado a los argentinos.

No se puede permitir. Están planteando un golpe institucional y llevarse puesto el Senado. Las instituciones, las normas y la República se respetan”, avisó la ministra de Seguridad Patricia Bullrich, antes de iniciarse la sesión.

Ya con el debate iniciado embistió directo contra Villarruel: “Levántese, Sra. Vicepresidente. No denigre la institución que preside. No sea cómplice del kirchnerismo destructor. Al menos siga del lado del pueblo que la votó para cambiar este país. No convalide a la corporación política más abyecta de la historia”.

Por su parte, Agustín Romo, presidente del bloque de Diputados de La Libertad Avanza en la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires también criticó con dureza a la vicepresidenta: “Victoria Villarruel ni siquiera dio lugar a discutir que esto no era re-interpretar el reglamento (mayoría simple) sino que era modificarlo (mayoría especial, 2/3). Directamente le dio la palabra a (José) Mayans (senador). Habilitó la sesión que busca destruir el equilibrio fiscal sin quórum”.

Ayer el presidente, Javier Milei, le había enviado una advertencia a Villarruel: “Espero que esté ahí para defender nuestros porotos”, dijo en un reportaje, aunque sin explicar a qué se refería con la “defensa” de los intereses del Ejecutivo.