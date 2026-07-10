Catriel fortalece su perfil industrial apuntando al desarrollo de Vaca Muerta Norte

Durante el encuentro se presentaron los avances del Parque Industrial Catriel y se generaron nuevas instancias de vinculación entre empresas, instituciones y organismos públicos. Foto gentileza.

Con una importante convocatoria de autoridades, cámaras empresariales, instituciones, entidades bancarias y representantes del sector privado, la Municipalidad de Catriel llevó adelante la primera Jornada de Networking del Parque Industrial Catriel (PIC). El espacio fue destinado a fortalecer los vínculos entre los sectores público y privado y promover nuevas oportunidades de inversión y desarrollo para la región.

La apertura estuvo encabezada por la intendenta y presidenta del Ente Administrador del Parque Industrial Catriel (EAPIC), Daniela Salzotto, quien destacó la importancia de continuar impulsando políticas que promuevan la diversificación de la matriz productiva y consoliden a Catriel como un punto estratégico dentro del corredor de Vaca Muerta Norte.

Durante la jornada, el secretario de Planificación y Desarrollo, Milton Molina, y la directora de Desarrollo Económico, Adriana Rivero, presentaron los avances y la proyección del Parque Industrial Catriel.

Posteriormente, representantes de CASEPE, Ramiro Arceo y Eleazar Meriño, junto al presidente de la Cámara Empresarial de Servicios de Río Negro, Luis Aiassa, compartieron su visión sobre el fortalecimiento del entramado productivo y la articulación entre el sector público y el privado para acompañar el crecimiento del parque.

El encuentro también incluyó un panel sobre financiamiento para el desarrollo industrial, con la participación de autoridades del Banco Patagonia, quienes presentaron herramientas financieras destinadas a acompañar proyectos de inversión y el crecimiento del sector productivo.

La jornada continuó con un espacio de networking empresarial, donde empresas e instituciones compartieron sus proyectos, servicios y capacidades, generando nuevas oportunidades de vinculación y trabajo conjunto. El cierre estuvo a cargo de la ingeniera Paloma Magraht, secretaria de Medio Ambiente de la Municipalidad de Catriel, quien expuso sobre sustentabilidad, eficiencia energética e innovación como ejes para el desarrollo de parques industriales competitivos.

Con esta iniciativa, la Municipalidad de Catriel reafirma su compromiso con un modelo de desarrollo basado en la planificación, la articulación institucional y la generación de condiciones que impulsen la inversión, el empleo y el crecimiento productivo, consolidando al Parque Industrial Catriel como una plataforma estratégica para el desarrollo de Vaca Muerta Norte y de toda la región.